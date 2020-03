Conade ferme ses installations et envoie des athlètes s’entraîner à domicile

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. a11

Comme il était imminent avant la décision de la plupart des fédérations nationales d’envoyer des athlètes s’entraîner de manière isolée chez eux ou dans leurs espaces dans leurs États, la Commission nationale pour la culture physique et le sport (Conade) a annoncé hier la fermeture totale du Centre national des talents sportifs et de la haute performance, ainsi que des installations de Villas Tlalpan, au moins jusqu’au 20 avril pour protéger la santé des athlètes.

De même, la Conade a ordonné la suspension des Jeux nationaux qui devaient se tenir à Monterrey le mois prochain, en même temps que le Conseil national des sports éducatifs a reporté les Universiades nationales (avril et mai) et les IIes Jeux América de la FISU, qui elles auraient lieu à Guanajuato et au Yucatan (juin et septembre).

Pendant ce temps, avant l’annulation ou la suspension de toute compétition de qualification olympique, la Fédération mexicaine des associations d’athlétisme reste en communication avec l’International et il est possible que certains athlètes puissent accéder à des lieux à la discrétion de marques proches du minimum établi. pour Tokyo 2020, si les processus sélectifs ne sont pas remplacés.

Antonio Lozano, chef de la Fédération mexicaine des associations d’athlétisme (FMAA), a souligné qu’à l’heure actuelle, il y aurait 10 Mexicains classés par les marques qu’ils ont réalisées et environ 15 ou plus avec la possibilité de les atteindre, et un nombre impossible à déterminer pour les éligibles dans le cas où le World Athletics attribuait des places à ceux qui étaient proches des marques.

Nous travaillons avec le World Athletics en prenant des mesures précises. Nous espérons reprogrammer une fois que les autorités auront décidé que des événements pourraient avoir lieu, a déclaré la fédération lors d’un entretien téléphonique.

Cela nous affecte d’avoir à suspendre des matchs, mais cela profite avec prudence, a déclaré Lozano, notant que les athlètes continuent de se préparer dans leurs lieux d’origine, car ils ne sont pas des disciplines d’entraînement de masse, en particulier l’athlétisme, ils s’entraînent normalement .

Parmi les compétitions nationales reportées entre mars et avril, il y a l’athlétisme à Mazatlán ce week-end, et du 9 au 11 avril au Centre olympique mexicain des sports, une installation complètement fermée, ainsi que le bureaux du Comité olympique mexicain (COM).

Avant les suspensions des compétitions de qualification olympique, il a raconté que «normalement les athlètes mexicains concouraient en Espagne, en République tchèque, certains au Japon, d’autres en Chine et aux États-Unis. Les Championnats du monde de semi-marathon en Pologne et la Coupe du monde en Biélorussie ont été annulés. Je pense que cela va être reporté et, dans l’intervalle, nous devons continuer à nous préparer.

Évidemment, cela nous affecte parce que nous avons plusieurs athlètes d’un certain rang qui allaient chercher leurs notes. Nous sommes touchés et non, car c’est la même chose pour tout le monde, a ajouté Lozano.

Carlos Padilla, président de la COM, a déclaré cette semaine que selon le Comité International Olympique, les compétitions qui accordent des places doivent reprendre à partir de mai et les Comités Nationaux Olympiques ont jusqu’au dernier jour de juin pour effectuer des inscriptions à 100% .

La délégation mexicaine, qui est estimée à plus de 120 membres, compte à ce jour 45 places olympiques pour 86 athlètes, dont 49 hommes et 37 femmes.

.