Conade valide le licenciement de José Flores à la FMT

Avril de la rivière

Journal La Jornada

Mercredi 8 avril 2020, p. a12

La Commission nationale pour la culture physique et le sport (Conade) a officialisé la destitution de José Antonio Flores en tant que président de la Fédération mexicaine de tennis (FMT) et a reconnu Mario Alberto Chávez comme chef par intérim, une mesure qui avait été prise par un groupe majoritaire d’associations en une assemblée extraordinaire, tenue le 23 janvier à Mexico, après laquelle Flores s’était relégué à quelques électeurs lors d’une autre session qu’il a tenue un jour plus tard à Campeche.

Après avoir cédé le pas aux procédures judiciaires de ces assemblées, la Conade a validé l’Assemblée générale des associés, qui a rejeté à l’unanimité Flores et répondu à la demande de la FMT, désormais sous la tutelle de Chávez, la mise à jour du registre unique du sport, «Afin que ladite assemblée extraordinaire soit inscrite au Registre national de la culture physique et du sport, à cette fin, cette autorité a pris note de l’élection au poste de président par intérim de l’ingénieur Chávez Casas, délivrant RUD 2020 le 25 mars.

Celui-ci a été dûment informé à la Fédération Internationale de Tennis et au Comité Olympique Mexicain, souligne Conade dans une brève déclaration, en même temps qu’il envoyait aux associés les documents en cours.

Au moyen d’une notification datée du 1er avril dernier, Mario Chávez, qui était vice-président jusqu’à l’assemblée, a confirmé à Flores sa révocation et l’oblige à s’abstenir de tout acte d’administration, de domination ou de représentation en tant que président de la FMT.

Flores, qui a été signalé de multiples irrégularités et mauvaise gestion des ressources à la tête de la FMT, a également été invité à remettre l’agence, basée à Coyoacán, pour préparer la réception de la livraison, de manière détaillée et détaillée, au président par intérim et à son entourage.

Chávez a souligné que la première mesure que je prendrai sera de convoquer ouvertement et de manière transparente une Assemblée générale afin que les membres de la FMT choisissent librement leur président.

