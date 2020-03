Concacaf suspend LAFC contre Cruz Azul en raison d’une épidémie de coronavirus

Source: Twitter @CruzAzulCD @SomosLAFC

La Concacaf a décidé que le jeu entre LAFC et Croix Bleue prévu ce soir dans le cadre des quarts de finale de la Concachampions être suspendu par le déclenchement de Coronavirus.

Depuis ce jeudi matin, les directives de Los Angeles FC et Croix Bleue ils ont rencontré le haut commandement de la Concacaf et a décidé que le parti ne devrait pas être célébré en raison des mesures mises en œuvre par le gouvernement de États Unis avant le déclenchement de COVID-19.

VOIR PLUS: Le luxe que Renato Ibarra a en prison

Après avoir pris cette décision, on s’attend à ce que toute l’équipe de La Maquinaria qui a fait le voyage vers l’Union américaine revienne au Mexique le plus tôt possible pour préparer sa réunion de fin de semaine contre Amérique.

À l’heure actuelle, on ne sait pas quand l’engagement entre la LAFC et Croix Bleue et cet événement rejoint d’autres annulés aux États-Unis tels que le NBA et pareil MLS.