Concacaf suspend le tournoi des champions; Le football mexicain poursuit sa marche

., Ap

Journal La Jornada

Vendredi 13 mars 2020, p. a10

La Concacaf a annoncé hier la suspension de la Ligue des champions disputée par des clubs du Mexique, des États-Unis, du Canada et du Honduras en raison de l’épidémie de coronavirus, donc le duel qui aurait lieu hier soir entre Cruz Azul et Los Angeles FC, correspondant sur le chemin des quarts de finale, il a été annulé.

L’entité qui régit le football en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes a notifié la suspension de l’événement un jour après que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé l’épidémie de coronavirus comme pandémie et que le président des États-Unis, Donald Trump , a annoncé l’annulation de tous les vols en provenance d’Europe pendant 30 jours à partir de vendredi à minuit.

Nous suivons de près la situation de la santé publique telle qu’elle a évolué aux États-Unis et dans toute la région. Compte tenu de l’évolution de la situation hier soir, y compris des nouvelles directives émises par les pays, les villes et les États, nous avons décidé de suspendre la Ligue des champions de la Concacaf avec effet immédiat, a annoncé hier la confédération dans un communiqué de presse.

Nous continuerons à discuter des autres compétitions de la Concacaf à venir et publierons une nouvelle déclaration publique en temps voulu, a-t-il ajouté.

Le tournoi pré-olympique de la Concacaf, qui doit commencer le 20 mars à Guadalajara, Jalisco, pourrait également être reporté.

De même, la Fédération mexicaine de football (FMF) et la société américaine Soccer United Marketing (SUM) ont annoncé hier l’annulation des deux matches amicaux que l’équipe nationale jouerait les 26 et 29 mars contre la République tchèque et la Grèce à Charlotte et au Texas. , respectivement. Alors que le match du 30 mai contre la Colombie, à Denver, dans le Colorado, tient toujours.

À l’heure actuelle, la chose la plus importante est de prendre soin de la santé des fans et des joueurs, en suivant les mesures de prévention qui ont été recommandées, a déclaré SUM dans un communiqué.

Pendant ce temps, le football mexicain poursuit sa marche, malgré la propagation mondiale du nouveau coronavirus. La Mx League n’a pas annulé les matchs pour la dixième date qui débutera ce vendredi et a simplement annoncé un changement de protocole dans les matchs qui interdisent la poignée de main entre les joueurs, les arbitres et tous les participants aux cérémonies avant la matchs.

Nous sommes en contact permanent avec les autorités, pour des raisons évidentes, nous ne disposons pas d’informations complètes; Lorsqu’ils estiment que nous devons prendre des mesures beaucoup plus strictes, nous les appliquerons immédiatement, a déclaré le président de la Ligue MX, Enrique Bonilla, dans une interview accordée au réseau Fox Sports.

Les matchs amicaux sur lesquels certains clubs mexicains s’étaient entendus sur le territoire américain à la prochaine date de la FIFA en mars ont également été annulés.

Pendant ce temps, Chivas a confirmé que les joueurs José Juan Vázquez et Javier López avaient contracté la grippe, ils ne participeront donc pas au duel ce samedi contre Monterrey.

.