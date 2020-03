Concerts de chanteurs et footballeurs unis contre le coronavirus, streaming en direct

Ce samedi, le LaLiga Santander Fest est célébré, un festival de charité d’importance internationale avec la participation d’artistes et de footballeurs. Il est diffusé dans plus de 180 pays et commence à 18h00.

Ce samedi est célébré LaLiga Santander Fest, un festival caritatif international organisé par le Ligue en collaboration avec Banco Santander, Universal Music et le reste de ses sponsors, joueurs, clubs, artistes et GTS. Ce concert de solidarité solidaire réunit une cinquantaine d’artistes et d’athlètes pour aider à vaincre la pandémie COVID-19.

L’événement, qui diffusée dans plus de 180 pays et débutera à 18 h 00., a dans sa liste d’artistes Aitana, Aitana, Alejandro Sanz, Antonio Carmona, Antonio José, Antonio Orozco, Ainhoa ​​Arteta, Beret, Cami, Danna Paola, David Bisbal, Diogo Piçarra, El Arrebato, José Mercé, Juanes, Juan Magan , Lang Lang, Lola Indigo, Lucas Vidal, Luciano Pereyra, Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Miriam Rodríguez, Mon Laferte, Morat, Pablo Alborán, Pablo López, Raphael, Rosario, Sebastián Yatra, Taburete, Tini et Vanesa Martín.

Quant aux footballeurs, Iker Muniain, de l’Athletic Club; Koke et Saúl, de l’Atlético de Madrid; Oier Sanjurho, de CA Osasuna; Manu García, du Deportivo Alavés; Gerard Piqué et Iván Rakitic, du FC Barcelone; Jorge Molina et Jaime Mata, de Getafe CF; Víctor Díaz, du Granada CF; José Luis Morales, de Levante UD; Hugo Mallo, du RC Celta; Javi López et Wu Lei, du RCD Espanyol à Barcelone; Xisco Campos, du RCD Mallorca; Joaquín, du Real Betis Balompié; Sergio Ramos et Lucas Vázquez, du Real Madrid CF; Unai Bustinza, du CD Leganés; Asier Illarramendi, de la Royal Society; Javi Moyano du Real Valladolid CF; Sergi Enrich, de SD Eibar; Jesús Navas, du Sevilla FC; Dani Parejo et Rodrigo Moreno, du Valencia CF; et Santi Cazorla, de Villarreal CF.

Aussi présent au festival d’autres personnalités du monde du divertissement et du sport comme Eva González et Toni Aguilar, en charge de la présentation du macro-concert, ou la joueuse de tennis Rafa Nadal, qui participe en tant qu’ambassadrice de Banco Santander.

Le festival est bénéfique et, en ce sens, la Banco Santander elle-même a déjà réalisé un premier don d’un demi-million d’euros. Les utilisateurs qui souhaitent faire des dons peuvent accéder www.laliga.com/laligasantanderfest, où vous trouverez toutes les informations sur la manière de contribuer à l’initiative.

Tous collectés Il sera donné, par le biais de la Fondation Banco Santander, pour aider à atténuer les effets causés par la pandémie de COVID-19. D’une part, le plus gros volume sera consacré à l’achat de matériel sanitaire et sera canalisé suivant les priorités sanitaires du gouvernement, en coordination avec le Conseil Supérieur des Sports (CSD).

En outre, une autre partie des recettes ira à l’initiative de solidarité #SaldremosJuntos, un projet lancé par Saúl Ñiguez avec un groupe d’athlètes, de journalistes, d’influenceurs et de designers, qui vise à aider les PME et les indépendants affectés par COVID-19.