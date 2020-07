Conférence de presse du Top 3 des qualifications du Grand Prix d’Autriche

Transcription complète de la conférence de presse des trois premiers après les qualifications pour le Grand Prix d’Autriche, première manche de la saison des Championnats du monde de Formule 1 2020, au Red Bull Ring samedi, avec:

Valtteri BOTTAS (Mercedes) Lewis HAMILTON (Mercedes) Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

INTERVIEWS DE PISTE (Dirigé par Paul Di Resta)

Q: Valtteri, c’est la première course de 2020 et vous vous êtes qualifié en pole position. A quoi ça ressemble? Vous en rêvez depuis longtemps et vous l’avez manifestement envisagé – mais pour faire le travail, il faut que ce soit agréable.

Valtteri Bottas: Oui, ça fait vraiment du bien. J’ai raté ces sentiments, tu sais, après les qualifications. Secoue. C’est quelque chose de spécial lorsque vous poussez la voiture au maximum. Évidemment, je me prépare depuis longtemps et ça fait tellement du bien. Je ne peux pas en dire plus. Notre équipe, un travail incroyable. Nous semblons être dans notre propre ligue.

Q: Et évidemment, Mercedes vous a donné une excellente voiture. Je suppose que vous avez vu cela en hiver, mais ils ont poursuivi leur progression et quel écart vous avez avec vos rivaux.

VB: C’est très impressionnant à voir. Ce n’est que la première qualification de la saison, mais je suis tellement impressionné, alors merci à tous dans l’équipe, à toutes les usines. C’est une voiture vraiment incroyable à conduire. Evidemment, un bon résultat aujourd’hui mais c’est demain qui compte.

Q: Lewis, c’est au premier rang. Vous avez eu le contrôle tout le week-end, mais je suppose que vous devez être heureux avec un doublé pour Mercedes et vous vous rangez aux côtés de Valtteri.

Lewis Hamilton: Oui, c’est un excellent travail de Valtteri. Je veux dire que c’est un excellent début de saison et heureux d’être ici.

Q: Et évidemment, pour la course de demain, Mercedes est en excellente position pour essayer de le faire, mais donnez-nous simplement une idée de la qualité de cette équipe, étant donné que vous êtes arrivé ici une autre année et que vous vous ressemblez êtes de bonne humeur et de bons combats.

LH: Je pense que nous montrons d’année en année que nous continuons d’être la meilleure équipe. Je pense que c’est parce que nous sommes ouverts d’esprit, nous connaissons le temps, les gars avec qui je travaille, ils ne sont jamais trop têtus pour admettre qu’ils peuvent se tromper à certaines étapes, et nous apprenons constamment les uns des autres et toujours repousser les limites et il n’y a pas vraiment de politique au sein de l’équipe, c’est donc une unité, une équipe unie que nous avons poussé ensemble. C’est pourquoi chaque année nous revenons. Parce que ce n’est pas nécessairement toujours la même chose en équipe.

Q: Et pour finir, voyant qu’il y avait beaucoup de trafic à la fin de cela pour commencer cette dernière course là-bas. Cela vous a-t-il dérouté ou cela vous a-t-il affecté, votre dernier tour?

LH: Non, non, pas déroutant. Je suis venu autour du virage quatre et je pense qu’il y avait une grosse bouffée de poussière et je ne savais pas où était la voiture ou quelque chose comme ça mais j’ai réussi à voir que Valtteri était sur le point de revenir sur la piste, et oui, heureusement ça n’a pas vraiment affecté le tour, et il a gardé sa position et moi aussi. Donc …

Q: Max, encore le meilleur du reste, mais en faisant la queue demain sur le pneu Medium, vous devez être assez content de cela.

Max Verstappen: Ouais. Je veux dire, je suis tout d’abord heureux d’être P3 mais aussi oui, nous avons un pneu de départ différent. Ça va être intéressant; il va faire un peu plus chaud demain, donc oui, j’espère que ça va jouer à notre avantage – mais clairement aujourd’hui Mercedes était à un niveau différent malheureusement. Voyons comment nous pouvons faire demain.

Q: Nous nous attendons à des températures plus chaudes demain. Vous avez pris vie l’an dernier quand il faisait plus chaud, vous n’avez pas été contrarié par le début fragile, mais vous avez réussi à vous battre jusqu’à la fin. Pensez-vous que cette Red Bull cette année vous permettra d’attaquer Mercedes?

MV: L’année dernière, nous étions aussi un peu en retrait en qualifications donc je m’attends à ce que nous soyons un peu mieux en course. Maintenant, je suis le seul sur un pneu différent dans le top dix, alors oui, je suis impatient de le faire. Nous n’avons rien à perdre, je vais donc essayer de leur rendre la tâche aussi difficile que possible.

CONFÉRENCE DE PRESSE

Q: Valtteri, beaucoup de félicitations, quelle séance électrisante. Quelle super voiture. Quel tour au début du Q3. Parlez-nous de la session.

VB: Évidemment, la première chose que j’ai dit lors de l’interview sur la grille, c’est que j’ai raté ce genre de montée d’adrénaline et le sentiment que vous ressentez en poussant ces machines à la limite et, vous savez, en essayant d’être à votre guise pic et concentration et performance. C’est tellement amusant. Et j’ai vraiment apprécié la session. Pour moi, les qualifications étaient… J’ai finalement réussi à débloquer des performances de moi-même et de la voiture pour les qualifications. Il y avait certains coins où je les avais parfois bien compris, mais la plupart du temps j’étais un peu en retrait. Tout au long des qualifications, j’ai réussi à renforcer la confiance et à trouver les zones qui me manquaient et j’ai réussi à faire de bons tours et à assembler les morceaux et, comme je l’ai dit, vraiment, vraiment apprécié et juste surpris évidemment avec l’écart les autres équipes, et cela montre juste la force – la force incroyable de cette équipe et c’est tellement impressionnant.

Q: Y a-t-il eu plus de temps sur la table après cette première exécution au troisième trimestre, ou cette exécution a-t-elle été exécutée? Était-ce presque parfait?

VB: Non, je pense qu’il y avait un peu plus de temps sur la table. Je pense que j’étais légèrement en haut dans mon deuxième tour jusqu’à ce que je coure un peu large dans le virage quatre sur le gravier et que je quitte la piste. C’était donc mon erreur. Ce n’était pas tout à fait parfait mais c’était très proche de Lewis, donc je suis content que c’était assez bon.

Q: Lewis, vous êtes une demi-seconde plus rapide que la première voiture non Mercedes. À quel point cela vous donne-t-il confiance au début de cette saison?

LH: Eh bien, nous ne nous attendions certainement pas à avoir cet écart, mais c’est juste une véritable démonstration de tout le travail formidable que tout le monde à l’usine continue de faire. Valtteri a fait un travail fantastique aujourd’hui avec ses genoux et c’est incroyable. Je ne sais pas trop quoi dire. Nous ne nous attendions pas à ce genre d’écart. Nous pensions que nous étions définitivement assez rapides pour nous battre pour la tête – mais il y avait différentes performances des autres équipes: parfois rapides, parfois un peu plus loin. Oui, c’est donc la vraie représentation de notre voiture et nous prévoyons d’essayer de l’améliorer.

Q: Et qu’en est-il de votre propre voiture au troisième trimestre? En étiez-vous satisfait?

LH: Oui, la voiture était super. Je n’ai tout simplement pas réussi à faire les meilleurs tours. Alors, travaillez pour moi aujourd’hui et revenez à la planche à dessin et travaillez plus dur.

Q: Max, êtes-vous surpris par l’écart avec la Mercedes.

MV: Eh bien, je n’étais pas entièrement satisfait de l’équilibre. Certains virages étaient bons, d’autres non, alors l’écart peut être un peu plus grand, mais je pense que oui, une demi-seconde est un écart assez décent. Que pouvez-vous en dire? Nous devons juste travailler plus dur et essayer de fermer cela. Je suis heureux qu’au T2 je puisse faire un tour sur le pneu Medium, donc nous commençons avec ça. Voyons voir. Peut-être que demain est un peu plus chaud; peut-être que cela aide un peu. Espérons aussi la course. Nous n’avons jamais été les plus rapides sur un tour sur cette piste et nous espérons qu’en course, cela se rapprochera un peu. Mais oui, je ne sais pas. Pourtant, le meilleur du reste, je suis un bon début de saison et maintenant nous devons juste travailler pour combler cet écart.

Q: Pensez-vous que vous devrez faire quelque chose de différent demain pour avoir une chance de battre ces gars-là?

MV: Je ne sais pas. Je suppose que le temps nous le dira et nous le saurons pendant la course. Je vais juste essayer du mieux que nous pouvons de notre côté et voir comment les pneus tiennent, et nous verrons.

CONFÉRENCE VIDÉO

Q: (Christian Menath – motorsport-magazin.com) Question pour les deux pilotes Mercedes. Compte tenu de l’écart que vous aviez aujourd’hui, vous attendez-vous à vous battre juste entre vous deux demain ou aussi avec Max avec sa stratégie différente?

VB: Bien sûr, la course et les longs runs, c’est toujours une histoire différente et nous avons vu à plusieurs reprises que Red Bull avait une bonne voiture de course et la course dépend de tant de choses différentes – et nous n’avons pu comparer aucune des équipes sur des courses plus longues, peut-être dix tours – donc nous n’avons rien pris… avec la mentalité que ça va être facile pour nous. Nous sommes préparés à la menace des autres équipes, pas seulement de nous deux, alors… et nous nous y attendons.

Lewis, vos pensées

LH: Je suis d’accord avec Valtteri. Pas vraiment beaucoup plus à dire. Je pense que ce sera encore une course serrée. Il est sur le pneu moyen, donc une stratégie légèrement différente et ils sont très rapides sur le rythme de la course – donc ça devrait être beaucoup plus proche demain, je suppose.

Q: (Alan Baldwin – .) Question pour Max. Vous et Charles avez eu une bonne bataille l’année dernière, mais les Ferrari sont loin du rythme en ce moment – pas seulement Ferrari mais les équipes propulsées par Ferrari. Je me demandais simplement ce que vous en pensez et pourquoi.

MV: Eh bien, je suppose que vous devez demander à Ferrari à ce sujet! Les ingénieurs. Je ne sais pas, je conduis avec la voiture à moteur Honda, donc je n’ai aucune information pourquoi.

Pouvons-nous simplement avoir l’avis des conducteurs de Mercedes à ce sujet. Lewis? Le rythme de Ferrari?

LH: Où sont-ils? Je ne sais pas.

Assez loin. Sebastian n’a pas réussi à passer au Q3.

LH: Je ne m’attendais pas à ce qu’ils soient aussi loin derrière, mais comme Max l’a dit, je ne connais pas leurs raisons, alors …

VB: C’est vraiment surprenant.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Question aux trois: comment l’avez-vous trouvée maintenant que vous vous appuyez à nouveau sur la voiture et que vous recherchez ces derniers millièmes de seconde. C’est un court tour ici, donc tout compte et, évidemment, il y avait une suggestion qu’il pourrait y avoir quelques personnes qui pourraient être rouillées après une si longue absence.

LH: C’était génial. Honnêtement, le travail de formation et de réadaptation que j’ai pu faire au cours de la période de temps a signifié que je reviens me sentir plus en forme et recommencer à faire ce que nous faisons le mieux. Cela ne facilite pas les qualifications et ne facilite pas l’extraction du maximum de la voiture, mais je pense que c’était une ouverture assez solide sur deux jours.

Valtteri, vous avez abordé l’adrénaline plus tôt. Plus de pensées.

VB: Je pense qu’il y a eu une légère montée en puissance de ma performance pendant le week-end. Je pense que ça allait de mieux en mieux et je devenais de plus en plus confiant avec tout – en particulier pendant les qualifications et aujourd’hui, mais à la fin des qualifications, c’était comme d’habitude et pas vraiment… Je ne peux pas dire que j’ai été loin de la voiture pendant si longtemps.

Max…

MV: Pour moi, c’était à peu près la même chose que toujours. Je n’ai jamais vraiment arrêté de courir. J’ai aussi fait quelques jours de piste. Qui aide. Je veux dire, ce n’est pas une voiture de Formule 1 mais quand même, vous la conduisez à la limite et peu importe quelle voiture c’est, si vous la conduisez à la limite, vous travaillez et vous essayez de vous pousser à la limite, donc quand je remonte dans la voiture de F1, quelques tours, on s’habitue à la vitesse et aux virages, bien sûr, mais oui, une fois arrivés en qualifications, on avait l’impression que vous ne partiez jamais vraiment. Quoi qu’il en soit, nous avons tellement de temps à conduire que je pense que c’est assez facile d’y revenir.

Q: Eh bien, Max, vous étiez l’un des rares pilotes à ne pas avoir testé une voiture de Formule 1 avant de venir ici. Combien de tours a-t-il fallu hier pour se sentir à l’aise?

MV: Pas beaucoup. Vous construisez également le week-end, non, donc vous n’êtes pas tout de suite (inaudible) mais oui, je pense que de toute façon, en tant que pilote de Formule 1, cela ne devrait pas vous prendre trop de tours pour vous y habituer.

Q: (Luke Smith – Autosport) Question pour Lewis: nous savons que les pilotes ont beaucoup parlé d’un message anti-racisme et ont montré leur soutien avant la course de demain; êtes-vous satisfait de la façon dont ces discussions se sont déroulées? Êtes-vous satisfait du soutien que vos pairs vous ont montré et qu’en est-il de vos propres plans avant la course de demain? Envisagez-vous de vous mettre à genoux?

LH: Honnêtement, je n’ai aucun plan pour le moment. Je n’ai pas pensé si loin, mais je suis sûr que dans la soirée, nous le ferons… nous avons parlé un peu dans le briefing des pilotes et yup, intéressant mais c’est bien que nous soyons tous au moins en discussion et je ne ‘ Je ne sais pas ce que nous verrons demain. Je pense que, potentiellement, les gens paient leurs respects à leur manière.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Question pour Lewis. Lewis, vous avez mentionné avoir vu un nuage de poussière lorsque vous êtes sorti de votre voiture, probablement depuis Valtteri. Dans quelle mesure était-ce une distraction et y avait-il également des drapeaux jaunes auxquels vous avez dû faire face?

LH: Pas que j’ai vu, non. Je suis venu au coin de la rue, j’ai pris le pouvoir et j’étais … Je pensais que Valtteri venait peut-être de s’élargir et de revenir sur la piste plus haut sur la route alors je cherchais le gravier sur la piste et une voiture sur la piste mais il n’y avait rien là donc j’ai continué. Puis j’ai vu, alors que j’allais – je pense que c’était au tour six – que Valtteri était beaucoup plus à gauche, oui, donc c’est arrivé assez rapidement. C’était une assez grosse bouffée de poussière.

Q: (Chris Medland – Racer) Question à Lewis à la suite de ce que vous venez de dire sur la réunion des pilotes et vous avez dit que c’était intéressant, ce qui était discuté là-dedans. Y a-t-il quelque chose qui vous a peut-être déplu de la part des autres conducteurs, ou toute sorte de manque de soutien que vous avez ressenti ou de l’autre côté, y a-t-il quelque chose de particulièrement positif que vous aimeriez souligner?

LH: Eh bien, juste lors de la réunion, je viens de reconnaître un grand nombre de chauffeurs que … de toute évidence, il y avait une interprétation d’un message que j’avais posté, demandant aux gens de s’exprimer et de leur silence et juste dire merci à ceux qui ont a dit quelque chose sur leurs plateformes de médias sociaux car ils ont une grande voix, une excellente plateforme et ensuite j’encourage les autres qui n’ont pas à dire quelque chose et je viens de décrire le scénario selon lequel le silence est généralement très complice donc il y a encore du silence dans certains cas, mais je pense que cela fait également partie d’un dialogue de gens qui essaient de comprendre, car il y a encore des gens qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe et quelles sont les raisons de ces protestations. Je continue donc d’essayer d’être ce guide, d’essayer d’influencer et de rendre les gens (inaudibles) ce qu’ils peuvent avec.

Q: (Laurence Edmondson – ESPN) Question aux deux pilotes Mercedes – J’espère que cela n’a pas déjà été répondu mais évidemment Max démarre sur le pneu moyen et vous commencez sur le soft, y a-t-il déjà eu une considération pour essayer de commencer sur le médium ou avez-vous simplement ressenti qu’il n’y avait pas assez d’avantage de rythme sur le reste du peloton pour risquer cela au T2?

VB: Je suis sûr que l’équipe a analysé toutes les options possibles évidemment pour le pneu de départ de course, alors oui, nous avons décidé avant les qualifications que ça allait être doux que nous allions mais oui, nous y avons pensé avant, mais toutes les indications pour que nous performions au mieux dans la course contre les autres, nous avons décidé d’opter pour le soft.

LH: À peu près la même chose.

Q: (Erik van Haren – De Telegraaf) Question pour Max: Max, nous avons parlé d’aller chercher le titre mondial à Barcelone en février, puis vous avez dit que ce serait douloureux si l’écart avec Mercedes était comme une demi-seconde au début de la saison, alors que pensez-vous maintenant, en regardant l’écart aujourd’hui?

MV: Eh bien, ce n’est bien sûr pas ce que nous voulons, donc nous analyserons … mais de toute façon, je n’étais pas très satisfait de l’équilibre global que nous avions dans la voiture, donc dès que nous pouvons résoudre cela un peu mieux, alors peut-être qu’il semble déjà un peu mieux – cela ne veut pas dire que nous les aurions battus mais voyons. Il y a huit courses, nous avons un autre week-end ici de toute façon, donc nous allons simplement en tenir compte, apprendre beaucoup, essayer ce week-end et nous espérons pouvoir faire mieux la semaine prochaine. Il n’y a pas encore de drames, peut-être aux Pays-Bas, mais je m’en fiche. Je me concentre uniquement sur moi-même et sur l’équipe, vous savez, puis nous verrons ce qui se passe.

Q: (Scott Mitchell – The Race) Question pour les pilotes Mercedes: nous vous avons évidemment vu utiliser le système DAS lors d’un week-end de Grand Prix pour la première fois et encore lors des qualifications. Cela fait-il déjà partie de la panoplie d’outils que vous avez, est-ce naturel de l’utiliser et est-ce le genre de chose dont vous pouvez réellement ressentir le résultat lorsque vous commencez votre tour de qualification ou est-ce plus caché dans les données?

LH: Non, c’est quelque chose que vous pouvez ressentir, les ajustements que vous êtes en mesure de faire, vous le ressentez et oui, je pense que c’est manifestement prouvé être pleinement légal et c’est quelque chose dont nous sommes fiers et nous essayons toujours de aller au-delà en termes de compréhension afin qu’il ne soit pas utilisé massivement, mais nous le comprendrons de plus en plus au fur et à mesure que nous le traversons.

VB: Oui, je pense que je suis vraiment d’accord avec ça. Je pense qu’il y a probablement encore plus de potentiel en fonction des pistes et des conditions, mais oui, nous l’avons utilisé et cela devient tout à fait naturel aussi. Évidemment, ce n’est pas une chose énorme en termes de performances, mais chaque petite chose aide et quand nous assemblons beaucoup de petites choses, cela peut être grand.

Q: Max, juste sur ce sujet, aimeriez-vous que Red Bull utilise sa propre version de DAS cette saison?

MV: Eh bien, je pense qu’ils y ont déjà répondu, à droite, avec un calendrier si court qu’il serait difficile à mettre en œuvre mais voyons. Je voudrais voir beaucoup de choses sur la voiture mais il faut juste être réaliste.

Q: (Ben Hunt – The Sun) Quelques questions: je voulais juste savoir de Max votre point de vue: êtes-vous entièrement satisfait de la FIA et de sa décision concernant la protestation que Red Bull a faite contre le système DAS? Et pour les conducteurs de Mercedes, craigniez-vous de le faire enlever, craigniez-vous de perdre cette capacité à l’utiliser?

MV: Eh bien, ce n’est pas vraiment à moi de juger c’est ça? Je laisse cela à l’équipe. Je ne suis pas non plus celui qui proteste, je me concentre uniquement sur les tours.

LH: Je l’ai découvert très tard hier soir. Ce n’était pas un problème pour moi parce que j’avais parlé à James et à toute l’équipe et je fais confiance à l’équipe implicitement et je savais donc que j’étais à l’aise avec notre position et que la grande idée était légale, comme je l’ai dit, et ainsi il n’y a eu aucun problème.

VB: Aussi pour moi, je ne m’attendais pas vraiment à avoir quoi que ce soit dans la voiture qui serait illégal au début du week-end, donc je suppose que l’équipe était prête à avoir des problèmes avec d’autres équipes pensant que c’est illégal mais évidemment j’ai confiance que nous n’avons rien d’illégal dans la voiture, donc je n’ai eu aucun souci à aucun moment.

Q: (Chris Medland – Racer) Max, nous avons parlé plus tôt de l’écart avec Mercedes et de sa taille, mais nous avons vu que le milieu de terrain était potentiellement plus proche lors des tests. Êtes-vous surpris de la proximité avec vous au troisième trimestre? Je pense que Lando était juste un peu plus d’un dixième derrière toi.

MV: Oui, mais je n’ai jamais eu peur qu’ils sautent devant nous. C’est un petit tour et si vous êtes satisfait de l’équilibre, vous pouvez faire un bon tour donc non, je ne suis pas trop inquiet à ce sujet.

Q: (Phil Duncan – PA) Lewis, plus tôt cette semaine, vous avez demandé que la grille soit unie. Pensez-vous que demain, avant la course, nous voyons certains pilotes se mettre à genoux et d’autres ne pas se mettre à genoux. Pensez-vous que cela montre que le sport n’est pas uni et qu’il y a peut-être un problème là-bas?

LH: Eh bien, nous savons qu’il y a un problème, donc nous n’avons pas besoin d’une expérience comme demain pour prouver qu’il y a un problème.

Q: (Alex Kalinauckas – Autosport) Max, nous comprenons que vous et votre coéquipier aviez des spécifications différentes en ce qui concerne le nez et l’aileron avant. Quelles sont les raisons derrière cela et quelle différence cela fait-il d’avoir l’aileron avant le plus récent?

MV: Eh bien, il n’y avait qu’un seul set alors oui, ils me l’ont donné. Nous comprenons toujours la différence entre les ailes, mais il y a des philosophies différentes derrière. Je ne peux pas vraiment vous dire à quel point c’est différent parce que je ne sais pas. Oui, nous apprenons, nous comprenons différentes choses.

Q: (Christian Menath – Motorsport-magazin.com) Il semblait que Lewis avait l’avantage dans le premier secteur mais Valtteri dans le second; ce fut le cas à plusieurs reprises. Est-ce bien ou mal et avez-vous une explication à cela?

VB: Je pense (pas clair) assez petites, de petites différences mais peut-être tourner un ou parfois le coin que je ne pouvais pas tout à fait bien mais aussi ce week-end, j’étais la première voiture à sortir donc il y a eu quelques fois où je n’avais pas de remorquage du tout et le premier secteur est assez rectiligne, donc cela pourrait être expliqué aussi.

LH: Non non, finalement Valtteri vient de faire un meilleur travail aujourd’hui.