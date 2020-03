Confirmation de l’Open CDMX malgré une pandémie Covid-19

Avril de la rivière

Jeudi 12 mars 2020

Face aux alertes de propagation du Covid-19, l’organisation de l’Open de Mexico a confirmé la tenue du tournoi de tennis Challenger, du 30 mars au 5 avril au Chapultepec Sports Center, tandis que les promoteurs du Le Zapopan Open, qui débute lundi, a annoncé que le tirage principal passerait de 32 à 56 joueurs en raison de l’annulation cette semaine du tournoi d’Indian Wells – en raison des risques de pandémie du virus déclaré hier – car de nombreux joueurs ont pris l’alternative de partir à Jalisco, invités de dernière minute.

Nous continuons le tournoi, nous sommes dans les derniers préparatifs. C’est une très bonne nouvelle aujourd’hui, a déclaré Jorge Nicolin, directeur de Chapultepec, et a souligné que l’organisation est restée en contact étroit avec l’Association des joueurs de tennis professionnels (ATP), notamment après l’annulation d’Indian Wells, l’un des tournois les plus populaires. important des circuits de tennis professionnels.

Il a noté que «c’était une décision des autorités du comté (de Riverdale, Californie), et non du tournoi, que l’ATP doit respecter. La principale préoccupation que nous avons, à la fois pour l’ATP et les organisateurs de tournois, est la santé des joueurs, du personnel et surtout des participants. «Par conséquent, toutes sortes de mesures ont été prises de manière à ce que nous n’ayons aucun problème. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie; Cela était quelque peu attendu, mais l’ATP a déclaré qu’elle poursuivra tous ses tournois et suivra les instructions des autorités locales.

Jusqu’à présent, le Mexique a un bon dossier, dans la limite de ce qui convient, avec seulement sept cas diagnostiqués, nous pensons donc que nous ne devrions pas avoir de problèmes majeurs. Le public disposera des meilleures installations d’hygiène; les installations sont impeccables et nous poursuivrons toutes les mesures préventives, a-t-il déclaré, notant qu’un suivi médical est en préparation pour les participants, parmi lesquels les meilleures semences sont la Tchèque Jiri Vasely, numéro 65 dans le monde, l’Australien James Duckworth (83 ) et le japonais Yasutaka Uchiyama (90).

Nicolin a déclaré que lorsque le virus a été détecté en Asie au début de cette année, la plupart des joueurs de tennis du monde se sont installés en Europe et en Amérique.

Pour sa part, Gustavo Santoscoy, directeur de l’Open de Zapopan, a confirmé à la dernière minute que le tournoi qui se tiendra du 14 au 21 mars au Pan American Tennis Center, grandira avec 24 joueurs de plus, tous directement qualifiés dans l’annulation de Indian Wells, le tirage principal sera donc de 56 et le sac de récompense est passé de 125 000 $ à 150 000 $.

La première à arriver à Zapopan pour les séances d’entraînement précédentes, mardi, était la Chinoise Yafan Wang, numéro 78 au monde, accompagnée de son entraîneur, le Catalan Karim Perona.

Après l’annulation de l’Indian Wells en Californie, le prochain tournoi qui réunira les circuits ATP masculin et WTA féminin est l’Open Miami, prévu le 23 mars, qui s’est tenu jusqu’à hier. Les circuits sont ensuite déplacés en Europe pour le début de la saison de terre battue à Rome, en Italie, où toutes les activités massives ont été annulées.

