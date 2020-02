Confirmer le changement d’horaire pour la capitale classique Pumas vs América

Cette semaine, des rumeurs ont commencé à sonner que le match de la date 9 entre Pumas et l’Amérique changerait d’horaire et même de jour, ceci pour rejoindre et être solidaire de la Journée internationale de la femme, où au Mexique différents plans sont prévus les manifestations et les équipes de football ne voulaient pas que cela intervienne ou soit un distracteur.

Immédiatement, des jours différents ont commencé à retentir pour que le jeu ait lieu et le premier était le lundi 9 mars, cependant, pour cette journée, il y a aussi une manifestation massive prévue par les femmes, elles ont donc également jeté ce jour.

Hier soir, il a été confirmé que finalement l’Amérique et Pumas étaient parvenus à un accord pour que le match soit joué et ce sera le vendredi 6 mars à 20 heures.

Le match aura lieu au stade olympique universitaire et les deux équipes sont parvenues à cette décision d’un commun accord et ont convenu que le parti ne devrait pas être un distracteur dans la lutte des femmes du pays pour exiger justice pour les violences basées sur le genre dans lesquelles Le pays est immergé.