Confirmez que le duel Chivas-Rayados aura lieu avec des fans à l’Akron

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Samedi 14 mars 2020, p. 9

Malgré le fait que le maire de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, ait proposé à la Fédération mexicaine de football (FMF) et à la Ligue Mx de réaliser le duel ce samedi entre Chivas et Monterrey au stade Akron, le club rojiblanco a confirmé hier que La réunion aura lieu avec le public.

Nous attendons la décision de la FMF concernant les matchs qui se joueront ce vendredi; Cependant, nous avons recommandé à Chivas que le match de samedi contre Monterrey se déroule à huis clos à titre préventif face à l’urgence sanitaire due à l’épidémie de coronavirus, a déclaré hier le responsable lors d’une conférence de presse, lors de laquelle il était accompagné de le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

En réponse à cette recommandation, l’institution Atletico a indiqué dans un communiqué qu’avant de prendre une décision unilatérale, l’équipe était soumise aux instructions des autorités correspondantes.

«La Ligue Mx est en communication étroite avec les autorités fédérales pour déterminer une éventuelle suspension des parties, ceci en raison de l’éclosion de Covid-19 au Mexique.

Par conséquent, il est rapporté que jusqu’à présent, la célébration du match contre Monterrey se déroulera normalement avec accès public, a indiqué le club dans le communiqué.

Il a également souligné que toutes les mesures d’hygiène nécessaires seront prises autour du stade Akron et à l’intérieur pour assurer des conditions optimales pour assister à la réunion.

De son côté, la Mx League a publié un texte de presse confirmant qu’elle est en communication constante avec le ministère de la Santé et que, selon les informations les plus récentes fournies, notre pays est en phase 1 de prévention et de contrôle des Covid-19. Ce premier scénario n’implique pas, selon les autorités, un risque de développement d’allumettes à portes ouvertes.

Il a également fourni une série d’instructions à suivre par les clubs pour les mettre en œuvre dans les stades: placer des solutions de gel d’alcool à 70 pour cent à l’entrée, nettoyer et désinfecter en continu les surfaces, mettre les matériaux dans des endroits visibles avec des mesures préventives de contagion et la bonne façon de se laver les mains.

En plus de former les employés aux habitudes d’hygiène, d’avoir suffisamment d’eau, de préférence du savon liquide, des serviettes jetables et des poubelles avec des couvercles et des sacs en plastique à l’intérieur dans les toilettes. De plus, il a indiqué qu’une campagne de prévention et de sensibilisation sera menée sur les réseaux sociaux de tous les clubs.

Pour le public, il a fait les recommandations suivantes: Si vous avez la grippe ou un rhume, vous feriez mieux de rester à la maison, n’oubliez pas d’apporter du gel antibactérien, de ne pas partager de boissons ou de nourriture, de ne pas toucher votre visage avec les mains sales et si vous toussez ou éternuez, couvrez-vous nez et bouche avec l’intérieur du bras.

Le classique entre l’Amérique et Cruz Azul, qui aura lieu dimanche au stade Azteca, est l’un des matchs auxquels un grand nombre de fans sont attendus.

Pour l’entraîneur Rubén Maturano, ancien membre de l’équipe technique de La Maquinaria, ce duel et le reste des matchs de la dixième journée du tournoi Clausura 2020 devraient être annulés. Les mesures (pour éviter la propagation du coronavirus) sont très drastiques dans le monde, sauf au Mexique, ici elles ne nous disent pas la vérité, même les recommandations de la Mx League sont totalement ridicules.

Cependant, il a indiqué que si ce duel est effectué, l’équipe céleste est à un moment imbattable pour battre les Eagles, car ils jouent bien et marquent des buts. Je vois les joueurs très excités et voulant transcender, alors ils devraient profiter de ce bon moment pour vaincre l’Amérique, qui fait aussi très bien les choses et n’abandonne pas même si elle est vaincue. Ce sera un match très régulier, mais je pense que Cruz Azul a ce qu’il faut pour gagner. »

En revanche, la FMF a confirmé hier la suspension du tournoi pré-olympique Concacaf, qui se déroulerait à Guadalajara du 20 mars au 1er avril, comme mesure de prévention de la propagation du coronavirus.

