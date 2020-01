Conor Gallagher est-il une future star de Chelsea? Le jeune va imiter l’idole Frank Lampard à la fin du prêt de Charlton

Chelsea pourrait avoir une autre jeune star anglaise prête à faire la percée.

Les Blues ont rappelé Conor Gallagher de son prêt à Charlton, le joueur de 19 ans ayant impressionné pour les Addicks du championnat cette saison.

Gallagher a été nommé Joueur de l’année de l’Académie de Chelsea la saison dernière et a remporté deux fois la FA Youth Cup avec le club.

Il pourrait bien partir à nouveau en prêt pour la seconde moitié de la saison, mais, compte tenu des opportunités offertes à d’autres jeunes sous Frank Lampard, il y a toutes les chances qu’il soit conservé avec l’équipe de Chelsea.

Lampard a fait ses débuts à Mason Mount, Fikayo Tomori et Reece James depuis sa nomination en été tandis que Tammy Abraham était en pleine forme à l’avant après avoir obtenu sa grande chance à Stamford Bridge.

Conor Gallagher a marqué quatre buts cette saison

Tous les quatre ont joué en prêt dans le championnat la saison dernière et ont fait le pas vers le football de Premier League.

Alors Gallagher sera-t-il le prochain jeune à faire sa marque à Chelsea?

Ici sur talkSPORT.com, nous avons regardé le développement du jeune milieu de terrain…

L’histoire jusqu’à présent

Gallagher est un fan de Chelsea depuis toujours et fait partie du club depuis l’âge de huit ans.

Il n’a pas encore fait une apparition senior pour le club, mais était sur le banc pour la finale de la Ligue Europa 2019 contre Arsenal, remportant une médaille de vainqueur.

En août, il a signé un nouvel accord de trois ans avec les Blues après avoir été nommé joueur de l’année de l’Académie et a rejoint Charlton en prêt pour la saison.

Gallagher a été excellent pour les équipes de jeunes de Chelsea la saison dernière

Il a marqué six buts en 26 matchs avec Charlton et a été nommé Jeune joueur du mois de l’EFL pour septembre.

Gallagher a également représenté l’Angleterre aux niveaux des moins de 17 ans, des moins de 18 ans, des moins de 19 ans et des moins de 20 ans. Il faisait partie de l’équipe des moins de 17 ans de l’Angleterre qui a remporté la Coupe du monde en 2017.

Le milieu de terrain a également été appelé pour la première fois en Angleterre pour les moins de 21 ans en octobre, faisant ses débuts dans un match nul 2-2 contre la Slovénie, et a marqué son premier but pour les Young Lions un mois plus tard contre l’Albanie.

À qui est-il?

Il est facile de comprendre pourquoi il a été comparé à l’actuel patron de Chelsea, Lampard.

Il est un milieu de terrain box-to-box qui a un oeil pour le but. Gallagher était bien placé pour entrer en double avec Charlton s’il était resté à The Valley pour la deuxième moitié de la saison et Lampard avait connu dix saisons consécutives en Premier League avec dix buts ou plus.

Il n’est pas sans rappeler le patron actuel de Charlton, Lee Bowyer, qui a parlé de façon lyrique des talents de l’adolescent.

L’ancienne star de Leeds et Newcastle a déclaré à propos de Gallagher plus tôt cette saison: “Le gamin va si bien, je ne sais pas combien je peux le féliciter.

«Ce n’est pas seulement ce qu’il apporte en possession, son rythme de travail, il est partout. Il est littéralement partout.

“Il n’arrête pas de travailler pour l’équipe et nous avons de la chance de l’avoir. C’est un grand joueur et Chelsea en a un bon.

“Il n’a que 19 ans et il a tellement de choses à apprendre sur le jeu, mais il est intrépide et il laisse tout sur le terrain et il peut jouer, le gamin peut jouer.”

Qu’ont dit les autres?

Joe Edwards était l’entraîneur-chef de l’équipe de développement de Chelsea avant de faire partie du personnel de Lampard avant la campagne 2019/20 et a fait l’éloge de Gallagher.

Gallagher a été découvert comme souffrant d’une maladie cardiaque et avait besoin d’une intervention chirurgicale mineure pour résoudre le problème l’été dernier et Edwards a déclaré que sa détermination à revenir de ce revers montrait de quoi il s’agissait.

“Cela a coûté à Conor toute sa pré-saison, mais il a rebondi comme vous vous y attendez parce que sa mentalité est solide et qu’il n’est qu’un combattant”, a déclaré Edwards sur le site officiel de Chelsea.

“C’est ce désir et cette énergie qui ont été si importants pour nous parce que nous avons dû nous battre beaucoup cette saison, en particulier dans les phases à élimination directe de la Ligue des jeunes de l’UEFA, et il a été notre catalyseur.

“Il est un bon joueur sur le plan technique, mais ce cœur et cette capacité physique à continuer de se pousser l’ont distingué.”

. – .

Conor Gallagher s’est rapidement adapté à la vie en Championnat avec Charlton

Pourquoi les fans de Chelsea devraient être excités

Gallagher aime Chelsea et il a le talent pour correspondre.

Lampard était son idole en grandissant et il vise déjà une place à ses côtés la saison prochaine.

Des joueurs comme Abraham, Mount et Tomori ont montré qu’il existe un chemin vers la première équipe et les fans de Blues devraient à juste titre être enthousiasmés par cette récolte actuelle.

“Je pense qu’il est grand temps qu’un entraîneur vienne et fasse ça avec les jeunes de Chelsea”, a déclaré Gallagher récemment.

«Mason, Tammy et Fikayo ont été les meilleurs joueurs de Chelsea au début de la saison. Cela montre que si vous donnez à plus de jeunes une chance, ils peuvent jouer.

«J’espère qu’un jour je pourrai travailler avec Frank, car je pense qu’il a beaucoup à m’apprendre.

«Il a marqué beaucoup de buts et j’essaie de jouer mon jeu comme lui, en termes de box-to-box, de marquer des buts et de faire des passes décisives. C’est comme ça que j’aspire à être. »

