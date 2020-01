Conor McGregor appelle étonnamment Paul Felder après Donald Cerrone KO, pas Jorge Masvidal ou Khabib Nurmagomedov

Conor McGregor a éliminé Donald Cerrone de la manière exacte qui a fait de lui une superstar pour commencer.

Le joueur de 31 ans est revenu dans l’octogone après près de 15 mois d’absence et tout comme son entraîneur John Kavanagh l’a dit, il avait l’air mieux que jamais.

McGregor a remporté la victoire de TKO avec un terrain et une livre vicieux

De la cloche d’ouverture, McGregor l’a porté à Cerrone et l’a gravement blessé dans les premières secondes.

De là, McGregor était implacable avec la pression et après avoir atterri un coup de pied haut et suivi avec un genou levé, Cerrone était presque terminé.

L’arbitre Herb Dean lui a donné toutes les chances de riposter, mais il était clair qu’il avait fini.

S’exprimant après le combat, McGregor a été invité à dire ce qui allait se passer pour lui et qui il aimerait combattre cette année.

Étonnamment, l’Irlandais a refusé de s’adresser à Jorge Masvidal – qui était au bord du ring – par son nom ou Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor était le professionnel accompli au lendemain de sa victoire contre Donald Cerrone

Au lieu de cela, il a ciblé Paul Felder, un poids léger de l’UFC qui affrontera Dan Hooker le 23 février.

“J’aime cette division de poids”, a déclaré McGregor à propos du poids welter. «C’est bon de monter et descendre. Si Dieu le veut, je suis sorti indemne, je suis en forme, mais je ne crois pas que j’y suis encore. J’ai encore du travail à faire pour revenir là où j’étais.

«Je vais donc faire la fête ce soir, célébrer, passer du temps avec ma famille, puis retourner au gymnase et m’entraîner. Et n’importe lequel de ces petits imbéciles melty peut l’obtenir. Même ce petit fou de melty au bureau. Tous!”

Felder a dit qu’il se concentrait sur son prochain combat mais s’il s’en sortait, alors McGregor “peut l’obtenir”.

Felder, à l’extrême droite, travaillait pour l’UFC la nuit

Bien sûr, Felder est connu comme le dragon irlandais grâce à son héritage malgré le fait qu’il soit américain, donc McGregor peut évidemment voir la valeur de faire ce combat et les fans qui plairaient.

Mais, il est beaucoup plus probable que Masvidal soit le prochain à affronter McGregor et que la ceinture BMF pourrait bien être en jeu.

