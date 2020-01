Conor McGregor confirme qu’un combat avec Justin Gaethje est “ sur sa liste ” après Donald Cerrone

Le retour de Conor McGregor est à seulement 11 jours et il semble que ce ne sera pas son seul combat en 2020.

L’Irlandais affronte Donald Cerrone à l’UFC 246 après près de 15 mois d’absence de l’octogone et si tout se passe comme prévu, il pourrait mettre en place une année record pour «Notorious».

McGregor est à la recherche d’un énorme 2020

Il a été largement documenté McGregor est désespéré pour une revanche avec Khabib Nurmagomedov, l’homme qui l’a vaincu lors de son dernier combat à l’UFC.

Cependant, une partie de la raison pour laquelle il est passé au poids welter pour faire face à Cerrone est en raison de son ambition de défier Jorge Masvidal pour le titre de «BMF» – même si le président de l’UFC, Dana White, pense que c’est une mauvaise idée.

Justin Gaethje est un homme qui peut se considérer comme malchanceux de rater un combat McGregor qui rapporte de l’argent.

Conor Mcgregor et Justing Gaethje semblaient destinés à se rencontrer dans la division des poids légers

Le joueur de 31 ans a remporté une victoire par élimination directe au premier tour contre Cerrone en septembre, mais c’est Cerrone qui a réussi le coup à McGregor.

Gaethje n’a pas hésité à partager ses opinions sur la question ces dernières semaines et s’est même un peu brouillé avec White dessus.

Cependant, rien de tout cela n’a été obtenu par McGregor, et l’ancien double champion insiste sur le fait que Gaethje est sur son radar.

McGregor semble pleinement concentré sur sa carrière de MMA en ce moment

“Il est sur la liste”, a déclaré McGregor à The Mac Life. «Peut-être que je lui ferai face ensuite. Il le fait venir à lui. Je veux dire, je ris de Justin. C’est un mec drôle. Il le prend à cœur. Je connais le sentiment quand tu fais ça.

«Peut-être que je passerai par Donald et que je ferai un tour rapide contre Justin. C’est peut-être ce qui va arriver, mais Justin est sans aucun doute sur la liste. “

Étant donné le niveau de renommée que McGregor a acquis, beaucoup, beaucoup de combattants l’appellent ces jours-ci.

Cependant, l’Irlandais a appris quand mordre et qui ignorer. Il est évident que Gaethje mérite son attention.

.

Les fans ont toujours supposé que Dana White et Conor McGregor étaient proches

“Le manque de respect que j’ai reçu de beaucoup dans l’entreprise et parfois cela m’a fait réagir”, a déclaré McGregor.

“J’ai réagi au manque de respect et pas plus. Je suis concentré sur moi-même, une croyance intérieure en moi, et je suis de retour à qui je suis, et j’ai hâte d’y entrer et de le montrer à nouveau. Je suis pompé. Je suis prêt à partir.”

.