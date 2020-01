Conor McGregor «dans la meilleure forme de son histoire», déclare un médecin de l’UFC avant le combat de retour contre Donald «Cowboy» Cerrone

Conor McGregor est dans la meilleure forme de tous les temps, selon le médecin de l’UFC.

The Notorious fera son retour dans les arts martiaux mixtes lorsqu’il affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246 à Las Vegas samedi.

Conor McGregor fera son retour à l’UFC ce week-end

McGregor a été vu pour la dernière fois dans l’octogone en octobre 2018 lorsqu’il a perdu contre Khabib Nurmagomedov.

Et le président de l’UFC, Dana White, affirme que le médecin de l’UFC dit que McGregor est en forme de vie.

White a déclaré à TMZ Sports: «J’entends qu’il est en forme phénoménale en ce moment.

«Le médecin de l’UFC dit en fait qu’il pense que Conor est dans la meilleure forme dans laquelle il l’a jamais vu.

«(Sa) tête semble être au bon endroit. La rouille annulaire est réelle – j’y crois. Nous verrons comment cela se passe.

“Et je pense que le niveau d’irrespect manifesté à” Cowboy “Cerrone par les médias, beaucoup de fans, et certainement les livres de sport à Las Vegas, est de la folie.”

McGregor concourra au poids welter dans son retour à l’UFC après avoir déjà combattu dans la division des poids légers.

L’Irlandais affirme qu’il n’a mis que 5 livres depuis son dernier combat.

Il a dit: “Je souffre d’insuffisance pondérale en ce moment. Je souffre d’insuffisance pondérale. Je dirais 160 livres et un peu.

“Je sais que j’aurais pu [made Cerrone cut down to lightweight]. Mais je ne pense tout simplement pas qu’il ressemble bien à 155 livres. Il ne regarde pas bien les 155 livres. C’est un combattant de 170 livres.

«Pourquoi voudrais-je que quelqu’un souffre? Je m’en fiche. Non, je vais le battre de quelque manière que ce soit. Je vais le battre à n’importe quel poids. Je vais le battre si j’ai la grippe. Je n’ai donc pas besoin de ça.

«Je veux juste me concentrer sur mon entraînement et me garder en forme. Vous savez, je n’ai pas à couper puis à construire puis à couper. Je suis content où j’en suis. “

