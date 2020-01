Conor McGregor déconcerté par les affirmations de Tyson Fury, il a proposé de l’entraîner en MMA, mais définit les conditions pour que le boxeur poids lourd reçoive son aide

Conor McGregor a nié avoir parlé à Tyson Fury de l’entraînement du boxeur poids lourd en arts martiaux mixtes.

Fury a affirmé qu’il prévoyait de se battre pour un crossover dans l’UFC et qu’il avait été en contact avec l’Irlandais.

Le boxeur de 31 ans, qui se prépare pour son match revanche avec Deontay Wilder en février, a même déclaré que l’ancien champion de l’UFC à deux poids avait proposé de l’entraîner.

McGregor a l'air vif et concentré pour le combat avec Cerrone

McGregor était déconcerté quant à la provenance de Fury dans une interview avec BT Sport avant son propre retour dans l’octogone samedi pour faire face à Donald Cerrone.

On lui a demandé s’il pensait que les boxeurs pouvaient vivre dans le monde du MMA, et il a répondu: «Avec une préparation correcte. Nous sommes des combattants et des spécialistes du combat, donc avec les bonnes préparations et les bons enseignements, vous pouvez apprendre avec la bonne concentration.

“Mais je ne l’ai pas encore vu. Je suis allé de cette façon. James Toney était un autre (qui est passé de la boxe au MMA).

Tyson Fury se prépare pour son match revanche avec Deontay Wilder en février

“C’est exitant. Je sais que Tyson (Fury) a beaucoup parlé. Tyson n’arrête pas de me dire et lui a parlé et a dit que je le formerais. Je n’ai jamais parlé à Tyson de ma vie, donc je ne sais pas pourquoi il dit ça.

«Ce n’est pas une mauvaise petite histoire, alors je la laisse rouler.

«Tyson est un homme bon. Je l’aime. C’est un grand boxeur, un boxeur phénoménal. Probablement le meilleur boxeur naturel de la division poids lourds en ce moment.

«Alors, qui sait? Je ne dirais pas qu’il dit simplement qu’il le fera et ne le fera pas, comme beaucoup le font. Je dirais que Tyson le ferait probablement à temps.

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

«Peut-être que nous pourrions mettre quelque chose en place à temps. Je ne tiendrais pas de gants pour lui ou quelque chose comme ça. S’il voulait être formé par moi ou éduqué par moi, alors je devrais le voir dans certaines positions et dans certaines situations.

«J’aurais besoin de lui pour épargner un poids lourd, pour le voir faire face aux coups de pied dans les jambes, pour le voir en position basse, puis je l’évaluerais et l’expulserais. Je lui dirais quel travail il doit faire, puis il part. Ce serait probablement quelque chose que je pourrais faire pour Tyson, mais je l’ai trouvé drôle en disant que nous avions parlé.

«C’est un fou Tyson. Je ne lui ai jamais parlé de ma vie, mais c’est cool qu’il soit là. “

McGregor a également soutenu Fury pour battre Deontay Wilder dans son match revanche très attendu en février.

Il a ajouté: «Eh bien, il se bat bientôt aussi. Il a un combat difficile. Votre homme Deontay (Wilder) est un gars puissant mais s’il garde son esprit fort, garde son espièglerie là-dedans, sa netteté et son insaisissabilité alors je pense qu’il peut faire le travail. “

