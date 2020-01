Conor McGregor est-il vraiment un puncheur de puissance? Floyd Mayweather, Nate Diaz, Jose Aldo et plus révèlent ce que c’est que d’être frappé par «The Notorious»

Conor McGregor est reconnu comme l’un des meilleurs attaquants des arts martiaux mixtes et sa main gauche fidèle lui a valu des millions.

Emblasée de plusieurs tatouages, la «croix celtique» a rendu de nombreux adversaires inconscients et a même valu à McGregor un combat de boxe lucratif avec Floyd Mayweather.

Il a même déclaré une fois: “Quand je balance ce crochet gauche, le crâne humain ne peut pas le prendre.”

. – .

Conor McGregor a envoyé de nombreux adversaires dans un tourbillon après sa célèbre main gauche

Le joueur de 31 ans retournera dans l’octogone ce samedi soir alors qu’il affronte Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246.

Le vétéran est adoré par les fans du monde entier pour son amour du combat et le mantra «à tout moment, n’importe où» est aussi intrinsèquement lié à Cerrone que son chapeau de marque.

Lors d’une interview avec Brett Okamoto d’ESPN, l’homme de 36 ans a admis que, bien qu’il sache que faire McGregor au sol pourrait être son meilleur pari pour gagner le combat, même s’il veut ressentir le pouvoir mythique.

“Tu sais, je devrais probablement [take McGregor down],” il a dit. “Mais je ne pense pas que je le ferai. J’aime aussi me battre. J’aime entrer et jeter.

. – .

L’Irlandais affronte Donald Cerrone à l’UFC 246

«Tout le monde dit que son stand-up est incroyable, alors pourquoi ne pas aller le tester? Tout le monde dit: «Vous voulez juste rester là et vous faire assommer?» Mais c’est ma décision.

“C’est ma stupidité. C’est juste un jeu stupide, c’est une décision stupide. Je sais qui je suis. Je me regarde dans le miroir et je sais exactement qui je suis, alors je peux y aller et prendre la décision que je veux.

“Pourquoi ne voudrais-je pas me tenir avec l’un des meilleurs? Pourquoi pas? Puis-je prendre le coup de poing? C’est la question que je veux savoir.

“Peut-il prendre mes f ****** coups de pied est la question que je veux savoir.”

@NotoriousMMA (Instagram)

“The Notorious” serait dans la forme de sa vie pour ce combat

Mais qu’est-ce que ça fait vraiment de se retrouver face à face avec McGregor, talkSPORT.com jette un coup d’œil à ce que ceux qui l’ont affronté ont à dire sur ce fameux coup de la main gauche.

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

Puissance de poinçon de poids welter

Avant l’UFC 205 au Madison Square Garden, la société a mis en place une machine pour déterminer la puissance de poinçonnage avec laquelle les fans peuvent s’engager.

Tout simplement, la force du coup de poing serait mesurée et les fans pourraient alors enregistrer leur score et comparer où ils se sont retrouvés.

L’ancien champion des poids mi-moyens Tyron Woodley est arrivé numéro un sur la liste, mais il a été suivi de près par McGregor.

L’Irlandais frapperait plus fort que l’ancien prétendant au titre de 170 livres Stephen ‘Wonderboy’ Thompson et plus fort que l’ancien ennemi Alvarez.

L’UFC a posté cette photo sur son histoire Snapchat avant l’UFC 205

Floyd Mayweather

Comme mentionné ci-dessus, McGregor a affronté Floyd Mayweather dans un match de filature d’argent en août 2017.

En fait, un deuxième combat entre les deux a même été discuté. Mais ‘Money’ n’a pas été impressionné par le pouvoir qu’il ressentait au T-Mobile Arena de Las Vegas.

“En ce qui concerne son pouvoir de frappe, il est solide”, a déclaré Mayweather lors d’une conférence de presse après l’événement principal de la télévision à la carte.

«Je l’ai déjà ressenti, c’est pourquoi j’ai continué à avancer tout droit. De toute évidence, ce n’était pas le type de pouvoir de dire: «Je ne peux pas me manifester». Parce que si c’était ce type de pouvoir, je ne me serais pas manifesté. »

. – Contributeur

L’Irlandais a éliminé sept adversaires à l’UFC de 11 combats

Paulie Malignaggi

Afin de se préparer au combat de Mayweather, l’Irlandais a demandé l’aide de Malignaggi pour entrer en tant que partenaire d’entraînement.

Mais le «Magic Man» a été laissé bouillonnant après que des images de lui renversé ont été divulguées à la presse avant le combat.

Il est juste de dire que la paire ne se verra jamais dans les yeux à partir de maintenant, Malignaggi prononçant un verdict flétri sur le célèbre pouvoir.

Il a dit à propos de Big Brown Breakdown: «Voulez-vous savoir s’il frappe fort? Ouais, je veux dire, ce n’est pas un puncheur faible. Je vais dire ça.

“Les gens meurent d’envie que je dise:” Oh, il frappe fort! “Oh, sa grosse main gauche.” Écoutez, si Conor vous frappe, vous allez le sentir. C’est un adulte.

“Je dirais que c’est un puncheur supérieur à la moyenne. S’il atterrit avec des gants de 10 onces, cela attirera probablement votre attention. Est-ce «Oh mon Dieu le pouvoir»? Non, «Oh mon Dieu, le pouvoir» est très rare.

mmafightingonSBN

Malignaggi a également combattu un ami proche de McGregor, Artem Lobov, dans un combat à mains nues

“J’ai sparred des milliers de rounds dans ma vie, j’ai sparring des centaines de personnes dans ma vie … le nombre de personnes que j’ai sparred qui avait ‘Oh mon Dieu le pouvoir n’est probablement qu’une poignée.

«Plus que tout, il est précis et je pense que c’est ce qui joue dans le succès qu’il a avec ses coups de poing. Rien n’était incroyablement puissant. Je veux dire, il a du pouvoir. Il est plus précis que je dirais que tout. “

Nate Diaz

Le natif de Stockton a choqué le monde quand il a forcé McGregor à participer à l’UFC 196 en 2016.

En dépit d’être battu, ensanglanté et dominé pour le premier tour, Diaz a mis le pied sur le gaz et fatigué l’Irlandais.

Il s’est retrouvé avec une série de coupures désagréables au-dessus de son œil droit, bien qu’il ait insisté sur le fait que cela n’était pas dû au pouvoir de McGregor.

«Je venais de me battre en décembre et j’avais une coupure [above my eye] de ce combat de Michael Johnson », a-t-il déclaré à l’UFC sur FOX. «Il s’est à peu près divisé en deux.

«Je ne le ressentais pas vraiment à l’époque, mais j’ai repensé au combat et j’ai pensé« Oh f * ck ». C’était un très bel uppercut.

«Mon œil est devenu flou pendant une minute. Entre les tours, ils l’ont essuyé avec de la glace. Puis, au deuxième tour, l’eau glacée et le sang sont entrés dans mes yeux et je ne pouvais pas voir s ***. “

. – .

Le deuxième combat contre Nate Diaz était un classique pour les âges

Eddie Alvarez

McGregor a marqué l’histoire de l’UFC en devenant le premier combattant à détenir deux ceintures simultanément en éliminant Eddie Alvarez à l’UFC 205.

Après le combat, un Alvarez visiblement hébété et confus a révélé que c’était la vitesse et la précision de «The Notorious» qui se révélaient insurmontables.

“C’est plus sa vitesse (qui m’a surpris)”, a déclaré Alvarez aux journalistes après le combat.

«Je me suis fait chuter plusieurs fois, la première fois que je me suis fait chuter, je me souviens avoir été sur mes fesses et penser:« Wow, c’était rapide. Quoi qu’il en soit, c’était rapide ».

«Je suis allé là-bas à maintes reprises au cours de ma carrière où j’ai été abandonné. «Je ne panique pas; Je garde mon calme et me relève.

«Sa vitesse et son timing étaient très bons; on peut dire qu’il a des années de boxe derrière lui. “

. – .

Alvarez a été abandonné trois fois au premier tour de l’événement principal de l’UFC 205

Dustin Poirier

Interrogé par un fan sur Twitter qui était le puncher le plus dur qu’il ait jamais rencontré, l’ancien détenteur du titre intérimaire léger de l’UFC Dustin Poirier avait une réponse claire.

Owen Roddy (entraîneur attaquant)

Roddy travaille avec McGregor depuis qu’il a commencé à s’entraîner au MMA en 2007.

Et l’entraîneur de Straight Blast Gym a l’impression que la puissance de McGregor convient mieux à un homme beaucoup plus grand.

Roddy a déclaré: «Il a de très longs bras et il les utilise très bien pour tenir les gens à distance. Il a également des fibres de contraction très rapides dans ses muscles.

«Conor a un style unique. Une position large n’est pas courante en boxe mais en combat.

«Conor est comme un sprinter. Il est rapide et explosif, mais il est difficile de maintenir cela pendant cinq tours.

«Conor n’a souvent pas besoin de durer aussi longtemps en raison de son habitude de mettre les gens en sommeil.

«Il a un pouvoir incroyable. Quand j’avais l’habitude de l’entraîner avec lui, presque chaque coup de poing semblait provenir d’un homme deux fois sa taille. »

. – .

McGregor travaille avec l’entraîneur en grève Owen Roddy avant l’UFC 229

Jose Aldo

McGregor a remporté le titre des poids plumes en 2015 lorsqu’il a arrêté Jose Aldo en seulement 13 secondes à l’UFC 194.

Il a fallu plusieurs reprises aux fans pour comprendre ce qui s’était passé, compte tenu de la vitesse et du timing du contre-crochet gauche lancé par l’Irlandais.

En fait, l’UFC a même publié des images inédites du coup de poing sous un angle différent afin de mettre en évidence la vitesse incroyable.

Bien qu’il ait été laissé de côté sur la toile, Aldo n’a pas été impressionné par le coup de poing solitaire qui a mis fin à son règne d’une décennie au sommet.

«Il a un bon coup de poing, mais il ne peut pas dire qu’il est le plus gros coupeur, et les gants MMA sont minuscules. Ils sont quatre onces. “

. – .

“The Notorious” a frappé Aldo avec un coup de poing qu’il n’a jamais vu venir

Firas Zahabi (entraîneur de Georges St-Pierre)

Un super-combat avec l’ancien champion des poids mi-moyens et moyens Georges St-Pierre a longtemps été vanté étant donné la capacité et le désir de McGregor de se battre dans une multitude de catégories de poids.

Bien que son entraîneur Zahabi était confiant dans la victoire de «Rush», il a reconnu l’énorme pouvoir de McGregor.

“Il a le contact de la mort entre ses mains”, a-t-il déclaré L’Express “Il sait ce qu’il fait; il est très intelligent, très captivé, il est extrêmement dangereux.

“Et je ne pense pas qu’il ait peur de personne. Je pense donc que lui et Georges seraient un combat phénoménal. »

. – .

St-Pierre a combattu pour la dernière fois dans l’octogone en 2017 contre Michael Bisping pour le titre des poids moyens

.