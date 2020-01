Conor McGregor “ plus que prêt ” pour Jorge Masvidal mais Dana White veut un match revanche contre Khabib Nurmagomedov pour le titre UFC des poids légers

Conor McGregor fait de grands projets pour la division des poids mi-moyens de l’UFC, mais Dana White a d’autres idées.

“The Notorious” a battu le vétéran Donald “Cowboy” Cerrone dans la catégorie de poids de 170 livres samedi dans un style spectaculaire alors qu’il faisait son retour dans l’octogone.

C’était son troisième combat au poids welter après ses deux rencontres avec Nate Diaz en 2016.

. – .

Conor McGregor a battu Donald Cerrone en seulement 40 secondes

Le Dubliner de 31 ans a maintenant les yeux sur rester au poids welter pour combattre Jorge Masvidal et l’actuel champion de la division Kamaru Usman.

Lors de sa conférence de presse post-UFC 246, McGregor a déclaré: «Je suis plus que prêt. J’aime cette division. Je ne pense pas qu’ils soient contents. D’accord, ils sont un peu plus gros mais je pense que Donald [Cerrone] est plus grand que Jorge [Masvidal], il a une victoire sur Donald.

“Je ne sais pas ce que Dana [White] disait. J’aimerais les voir sur la balance ce soir et voir où ils en sont.

“En fin de compte, nous devons peser 170 et je me sens bien à 170. Usman est assez petit – il est quoi? 5ft8.

«Je suis plus que prêt pour cette division. Je suis ici à cette division. Je détiens maintenant quelques belles victoires dans cette division. On verra ce qu’il se passe.”

AGONIE

Regardez le corps paralysé du premier tour tiré KO laisse le combattant se tordre de douleur sur la toile

événement principal

Résultats en direct de McGregor vs Cowboy, alors que l’Irlandais remporte une superbe victoire au premier tour

DIFFICILE À VENDRE

Fury révèle son intention de sortir sa propre lotion de masturbation avec un nom pas si subtil

FURIEUX

McGregor furieux après des commentaires obscènes sur sa petite amie du compte Twitter d’Usman

MATCH EN CAOUTCHOUC

Conor McGregor répond à Nate Diaz après le coup de grâce de Donald Cerrone

ses termes

Tyson Fury veut affronter un combattant de l’UFC dans une cage mais uniquement sous certaines conditions

D’accord

Les Sarrasins acceptent la relégation imposée et «s’excusent sans réserve» pour les violations de salaire

cricket en direct

Afrique du Sud vs Angleterre troisième test en direct: Écoutez l’action de Port Elizabeth

suivant

White dit que McGregor vs Khabib 2 “ est le combat à faire ” – mais confirme les pourparlers de Mayweather

STAR POWER

Drake et LeBron James parmi les célébrités pour féliciter Conor McGregor pour sa victoire à l’UFC

Dana White ne veut pas voir ces combats se produire, cependant, et a déjà déclaré que Masvidal était «trop grand» pour McGregor.

Le président de l’UFC voit une revanche avec Khabib Nurmagomedov comme la seule voie logique à suivre.

Après l’UFC 246, Dana White a déclaré: «Tout le monde veut combattre Conor. Tout le monde a voulu combattre Conor au cours des dernières années.

“Quand vous regardez ce qui a du sens, nous sommes à un endroit en ce moment où Conor dit entrer dans le Khabib [Nurmagomedov] se battre, il avait beaucoup de choses personnelles. Certains trucs auto-infligés. Il avait des blessures et tout ça.

“Il est obsédé par cette revanche car il sait qu’il n’a pas raison à 100%.

. – .

Dana White veut que Conor McGregor combatte à nouveau Khabib Nurmagomedov

«Quand vous regardez Khabib, il a 28-0 et est invaincu. Vous commencez à parler de l’héritage de cet enfant. Tout d’abord, pour aller 28-0 dans ce sport, je me fiche de qui vous avez combattu, c’est difficile à faire. Ce gars est le champion du monde.

«Après ce soir, avec la façon dont Khabib a gagné la première fois et à quel point il est devenu célèbre depuis ce premier combat, nous ressemblons à Ali vs Foreman ou Ali vs Fraser. C’est un combat massif avec un attrait mondial.

“C’est le combat que vous faites et le combat qui a du sens. C’est pour le titre de 155 livres.

«Si Conor et Masvidal se battent, aucun d’eux n’a de titre, bien que Conor veuille son titre de BMF mais il n’a pas de championnat du monde.

«Khabib est le combat à mener.

“C’est aussi énorme pour l’héritage de Khabib. S’il bat Conor McGregor, puis bat Tony Ferguson, puis bat encore McGregor. C’est comme ça que ce gamin prend sa retraite et il a 30 ans et 0 et il bat tous les meilleurs. »

.