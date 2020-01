Conor McGregor prédit le KO de ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246, insistant sur le fait que du sang sera versé

Conor McGregor a promis que le sang sera partagé à son retour dans l’octogone contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone dimanche matin – mais ce ne sera pas du mauvais sang.

Le “Notorious” se bat pour la première fois en 15 mois à Las Vegas ce week-end et il s’est retrouvé face à face avec son adversaire américain lors d’une conférence de presse finale mercredi soir.

. – Contributeur

McGregor était de bonne humeur lors de sa conférence de presse

Le meurtrier irlandais est connu pour son langage coloré et ses tenues encore plus colorées en ce qui concerne ses fonctions médiatiques, mais était plus d’humeur amicale lors de la conférence de presse et a été vu rire et sourire tout au long de ses échanges.

La superstar des arts martiaux mixtes a même coupé court à une question pour compléter «Cowboy» sur son costume en peau de serpent.

McGregor était apparemment une personne différente de celle qui s’était présentée avant sa défaite en octobre 2018 contre Khabib Nurmagomedov – ou avant son match de boxe avec Floyd Mayweather.

“Je n’ai pas trop changé, je suis qui je suis”, a déclaré McGregor.

«Certes, c’est un adversaire et des circonstances différents, mais je suis ravi d’être ici. J’ai un solide adversaire, un vétéran du jeu. Je suis bien placé et heureux d’être ici. “

«Il y aura du sang versé le 18 janvier, mais ce ne sera pas du mauvais sang. Et pour la prédiction “Mystic Mac”, ce sera un KO. “

. – Contributeur

Les deux combattants ont tous deux été respectueux lors de leur dernière conférence de presse

Cependant, malgré son attitude respectueuse, McGregor a clairement indiqué qu’il pensait qu’il ferait le travail contre Cerrone.

«Je sens que j’ai l’avantage de la vitesse. Je me sens confiant et je suis pleinement engagé. J’ai fait de ce jeu ce qu’il est. Je vais le rappeler à tout le monde.

«Je peux lire Donald comme un livre pour enfants.»

.