Conor McGregor prochain combat: la star du MMA revient ce soir à l’UFC 246

La superstar Conor McGregor revient à l’UFC ce soir.

Le dernier combat de McGregor contre Khabib Nurmagomedov – en octobre 2018 – s’est soldé par une défaite pour le joueur de 31 ans à l’intérieur de l’Octogone et une foule de controverses à l’extérieur.

McGregor est de retour – pour le plus grand plaisir des fans de l’UFC

On a beaucoup parlé du retour de The Notorious et il est maintenant prêt à réintégrer le ring.

McGregor cherche à reprendre son rôle de meilleur chien du sport et son prochain combat sera déterminant pour la suite de sa carrière.

Conor McGregor: Où était-il?

McGregor, qui a battu Eddie Alvarez à l’UFC 205 en novembre 2016, a été absent pendant deux ans avant de retourner à l’UFC en octobre 2018 pour affronter Khabib.

Mais cela s’est terminé par un désastre pour l’Irlandais alors que le Russe a réclamé une victoire de soumission au quatrième tour.

La conférence de presse de l’UFC 246 est-elle la preuve que Khabib Nurmagomedov a «humilié» Conor McGregor? «Notorious» semble changé avant le combat contre «Cowboy»

Mayhem a ensuite éclaté par la suite lorsque le nouveau champion a sauté par-dessus la cage pour affronter son coéquipier Dillon Danis de McGregor au premier rang.

McGregor a ensuite frappé un membre de l’équipe de son rival avant qu’un autre compagnon de gym de Khabib ne frappe l’ancien champion.

McGregor a été suspendu de l’UFC pendant six mois pour son rôle dans la bagarre laide avec Khabib interdit pendant neuf mois. Les deux combattants ont également reçu de lourdes amendes.

Conor McGregor affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone le 18 janvier

Conor McGregor: Quand reviendra-t-il?

La spéculation régnait sur l’avenir sportif de McGregor après cette défaite préjudiciable à Khabib.

Il a été question qu’il pourrait prendre sa retraite ou avoir un autre coup de feu lors d’un combat de boxe.

Mais il reviendra maintenant dans l’Octogone ce samedi soir 18 janvier – aux premières heures du dimanche matin pour les fans de combat britanniques.

McGregor affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone au T-Mobile Arena de Las Vegas en tant que titre de combat pour l’UFC 246.

On s’attend à ce qu’ils prennent l’octogone à 22 heures, heure locale, samedi soir, ce qui est 6h le dimanche au Royaume-Uni.

L’entraîneur de Georges St-Pierre soutient Conor McGregor au KO Donald Cerrone – mais révèle un avantage que «Cowboy» a à l’UFC 246

Les fans de combat du monde entier espèrent que McGregor pourra revenir en force, mais le camp de Cerrone pense que The Notorious est sur le point de subir une nouvelle défaite.

“Nous avons obtenu plusieurs victoires de soumission, des victoires de coup de tête, nous avons des décisions”, a déclaré l’entraîneur de Cerrone, Jafari Vanier.

“Il a juste une main gauche. Vous ne voyez pas Conor soumettre personne. Vous ne voyez pas le gars aller au sol, très rare. Je ne dis pas que nous allons forcer le combat au sol, mais ce que je dis, c’est qu’il a beaucoup plus à s’inquiéter que nous.

«Nous devons juste nous inquiéter d’une main gauche et de ce premier tour, il sort en feu. Vous n’avez jamais vraiment vu «Cowboy» de gaz. Après le premier tour, tour et demi, Conor s’estompe.

«Il n’y a plus beaucoup de pop sur cette main gauche. Le jeu de jambes descend, ses mains sont lourdes. Ce sont des choses que vous pouvez regarder et voir, donc ce n’est pas un secret pour ce qui se passe.

«Pour nous, il s’agit simplement de capitaliser sur ces choses. Assurez-vous que nous sommes très conscients, les yeux ouverts dans ce premier tour, restez loin de cette main gauche. Nous restons loin de cette main gauche, ça va être une courte nuit. “

Conor McGregor s’entraîne à l’UFC Performance Institute de Las Vegas

McGregor vs Cerrone: carte de combat

Carte principale (BT Sport Box Office à partir de 3h le dimanche 19 janvier)

Conor McGregor contre Donald Cerrone (poids welter)

Holly Holm contre Raquel Pennington (poids coq féminin)

Aleksei Oleinik contre Maurice Greene (poids lourd)

Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira (léger)

Préliminaires (BT Sport à partir de 1h du matin)

Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids mouche féminin)

Andre Fili vs Sodiq Yusuff (poids plume)

Drew Dober vs Nasrat Haqparast (Léger)

Chas Skelly vs Grant Dawson (poids plume)

Premières rondes (UFC Fight Pass à partir de 23h30)

Sabina Mazo contre JJ Aldrich (poids mouche féminin)

Tim Elliott vs Askar Askarov (poids mouche)

Brian Kelleher vs Ode Osbourne (poids coq)

Aleksa Camur vs Justin Ledet (poids léger léger)

Conor McGregor et Cowboy Cerrone s’affronteront à l’UFC 246

McGregor vs Cerrone: Conte de la bande

McGregor – Cerrone

Nationalité: irlandaise – américaine

Âge: 31 – 36

Hauteur: 5ft9 – 6ft1

Position: Southpaw – orthodoxe

Atteindre: 74in – 73in

Record: 21-4-0 (25 combats au total) – 36-13-0 (50 combats au total avec un sans concours)

KO: 18 – 10

Début: 8/3/2008 – 11/2/2006

Pseudo: The Notorious – Cowboy

.