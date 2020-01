Conor McGregor veut le titre BMF de Jorge Masvidal puis la ceinture poids welter de Kamaru Usman

Conor McGregor semblait être un nouvel homme lors de sa conférence de presse d’avant-combat avec Donald Cerrone mercredi.

L’Irlandais entrera en collision avec le légendaire Cerrone à l’UFC 246 et il était considéré comme respectueux de son adversaire, mais confiant.

Les journalistes étaient évidemment désireux de regarder au-delà de ce combat et de discuter des possibilités de ce qui pourrait se passer pour le plus grand tirage de l’UFC en 2020.

McGregor affrontera Donald Cerrone ce samedi à l’UFC 246

Si “Notorious” décide qu’il veut traîner à 170 livres, il y a des adversaires naturels qui semblent avoir beaucoup de sens – à savoir Jorge Masvidal et le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman.

McGregor a été demandé lors de la conférence de presse quel combat des deux il préférerait.

“C’est intéressant, que serais-je intéressé de plus”, a répondu McGregor. “Je prendrais les deux.

«Je voudrais ce mauvais titre de motherf * cker, cette ceinture, alors je voudrais l’or. Pour moi, l’or a un peu plus d’importance pour lui, surtout depuis la fin du combat «BMF».

«Je pensais qu’on nous avait volé un concours classique là-bas. Je pensais que ça ne faisait que démarrer dans les tours quatre et cinq. Mais ce sont deux combats passionnants. “

Masvidal a revendiqué la ceinture BMF en novembre dernier sur Nate Diaz via un arrêt du médecin en raison de coupures désagréables autour de l’œil de Diaz.

Le Stockton-fighter ne montrait aucun signe d’abandon, cependant, et semblait devenir de plus en plus un combat, donc il est facile de comprendre le point de vue de McGregor.

“Je dirais que le plus excitant des combats serait probablement moi contre Jorge”, a-t-il poursuivi, “d’un point de vue stylistique.

“Usman a en quelque sorte le style similaire de Khabib [Nurmagomedov], le style sniff-the-jockstrap. “

Jorge Masvidal a remporté le titre BMF à l’UFC 244 avec une défaite de Nate Diaz

Ce style n’a pas trop bien fonctionné pour McGregor de retour à l’UFC 229 lorsque Nurmagomedov l’a complètement battu avec une soumission au quatrième tour.

Alors, son avenir à long terme est-il à 170 ans?

McGregor dit qu’il n’a pas encore pris sa décision, mais les signes sont prometteurs.

“Nous verrons ce qui se passera”, a conclu McGregor. «Je m’amuse à 170 ans. Je souffre d’insuffisance pondérale en ce moment. Je me sens bien, je me sens énergique, léger, rapide, précis et précis. Je me sens bien ici. “

