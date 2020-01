Conor McGregor vise un super combat avec Manny Pacquiao dans le stade de Las Vegas de 60 000 places

Conor McGregor vise un retour ambitieux à la boxe contre Manny Pacquiao dans un tout nouveau stade de 60 000 places à Las Vegas.

Le stade Allegiant devrait ouvrir ses portes en août et abritera les Las Vegas Raiders après le déménagement de la NFL à Oakland.

Pour célébrer ce moment historique, McGregor veut mettre en boîte la légende philippine de 41 ans après avoir traversé son retour à l’UFC samedi contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone.

Conor McGregor est désireux de croiser les codes et les classes de poids pour les plus grands combats

Lors d’une interview avec ESPN, McGregor a suggéré qu’il avait “ signé avec Manny ”, avant de lancer un coup d’œil nerveux hors caméra, tandis que le manager de PacMan, Sean Gibbons, s’est rendu sur les réseaux sociaux jeudi pour partager une affiche maquette de la bataille potentielle et a nommé la NFL stade comme lieu.

L’Irlande, 31 ans, pense qu’un accord pourrait être facilement conclu alors qu’il poursuit un titre mondial de boxe.

L’ancien roi de l’UFC à deux poids a déclaré: «Il sera difficile de quitter complètement le jeu MMA, mais je pense qu’un titre mondial de boxe est une grande aspiration à avoir. Quelle plume ce serait.

«Je veux toujours plus grand et mieux et atteindre les étoiles. J’adorerais le match revanche avec Floyd Mayweather et je sais que celui de Manny est là quand je le veux.

Le stade Allegiant de 60 000 places de Las Vegas devrait ouvrir ses portes en août

«Je serais honoré et j’adorerais être le premier combattant à combattre dans cette arène et quel combat ce serait contre un petit et puissant gaucher.

“Nous devrons déterminer le poids auquel nous le faisons, mais cela m’intéresse sans aucun doute.”

“The Notorious” a déjà parlé de la lutte avec Cerrone étant le premier des trois en 2020 avant une saison d’activité.

Alors que le détenteur du titre «BMF» Jorge Masvidal et le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman ont exprimé leur intérêt à affronter McGregor, l’ancien champion des poids légers a toujours l’ambition de récupérer sa ceinture de 155 livres.

Manny Pacquiao est le champion poids welter WBA

Conor McGregor et Donald Cerrone s’affrontent pour la première fois avant leur affrontement des poids mi-moyens à l’UFC 246

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se rencontreront finalement en avril, mais ‘Mystic Mac’ s’attend pleinement à rencontrer les deux hommes dans l’octogone avant la fin de sa carrière.

«Je pense que peu importe le résultat, je devrais probablement affronter ces deux hommes [Nurmagomedov and Ferguson]», A déclaré McGregor à MMA Junkie lors de la journée des médias de l’UFC 246.

«Je voudrais affronter ces deux hommes. Je voudrais affronter Tony Ferguson. J’ai une histoire avec Tony, non? Nous avons dirigé Tony (chez Paradigm).

«Il était bien soigné. Nous avons eu l’un des non-champions les mieux payés du jeu. Il y a de l’histoire avec Tony. Donc, je voudrais un combat avec Tony à un moment donné.

“Bien sûr, le match revanche [with Khabib], nous devons faire ce match revanche. Je pousse pour le combat de Moscou. Les deux hommes sont certainement en ligne de mire. »

