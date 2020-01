Conor McGregor vs Donald Cerrone conférence de presse d’avant-combat aura lieu le 15 janvier, trois jours avant le combat de Las Vegas

Conor McGregor et Donald Cerrone se rencontreront dans l’octogone le 18 janvier.

Cependant, le premier moment au box-office entre les deux aura lieu trois jours avant que le couple ait sa conférence de presse d’avant-combat le 15 janvier, a annoncé l’UFC.

Bien sûr, McGregor a une histoire riche lors des conférences de presse de l’UFC et beaucoup pourraient affirmer qu’il s’est fait un nom là-bas autant qu’il l’a fait dans la cage.

L’Irlandais est bien connu pour sa capacité à se mettre sous la peau de son adversaire lors de ces conférences de presse et nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait des mots de choix pour Cerrone à Las Vegas.

Il y a des chances, nous dit l’histoire, que McGregor fera également attendre «Cowboy» à son arrivée.

S’adressant au MMA Junkie le mois dernier, Cowboy a expliqué quelle version de Conor McGregor il pensait obtenir et comment il lui ferait face.

Bien sûr, McGregor a une histoire riche lors des conférences de presse de l’UFC et beaucoup pourraient affirmer qu’il s’est fait un nom là-bas autant qu’il l’a fait dans la cage.

L’Irlandais est bien connu pour sa capacité à se mettre sous la peau de son adversaire lors de ces conférences de presse et nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait des mots de choix pour Cerrone à Las Vegas.

Il y a des chances, nous dit l’histoire, que McGregor fera également attendre «Cowboy» à son arrivée.

. – .

McGregor a de grands projets pour 2020 et il combattra Cerrone samedi prochain

S’adressant au MMA Junkie le mois dernier, ‘Cowboy’ a expliqué quel Conor McGregor il pensait obtenir et comment il lui ferait face.

“[I’m expecting] le même enfant affamé qu’il y a toujours eu », a déclaré Cerrone à propos de McGregor. «Il vient me couper la tête.

«Il y a beaucoup de poids dans ce combat, donc je vais probablement trouver le meilleur Conor McGregor.

«Je vais aller là-bas et me lever avec lui parce que c’est ce que tout le monde veut voir. Quelqu’un a dit plus tôt que c’était comme se battre pour ne pas gagner presque, mais bon sang non.

«Je préfère entrer dans l’histoire comme ayant le plus grand combat et perdre que de lutter pour gagner et gagner.

«Je vais là-bas pour mettre la ligne et jeter et donner à tout le monde ce qu’ils veulent voir. Pour moi, c’est ce que je veux que mon héritage soit.

«Je ne veux pas être le gars qui a pris la voie facile et qui a simplement mené tout le combat et essayé de pointer le combat. Sûrement pas. Je vais me lever et essayer de jeter. “

. – .

«Cowboy» est un vétéran de 36 ans et une légende du MMA

Le président de l’UFC, Dana White, a toujours aimé les deux hommes en raison de leur volonté non seulement de combattre n’importe qui, mais aussi des combats passionnants qu’ils mènent.

Il semble maintenant que White obtiendra l’un de ses combats de rêve et les fans peuvent espérer voir McGregor se battre trois fois cette année si tout se déroule comme prévu.

.