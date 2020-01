ConorMcGregor s’attend à gagner 80 millions de dollars pour avoir combattu Cowboy Cerrone à l’UFC 246

Conor McGregor prévoit pour lui-même un salaire record à son retour dans l’octogone à l’UFC 246.

Après 15 mois d’absence, la superstar irlandaise est de retour dans le sport – et il affronte une légende des arts martiaux mixtes à Donald Cerrone.

McGregor est une sensation au box-office et est de loin la plus grande attraction que le MMA ait jamais vue, donc son retour suscite beaucoup d’enthousiasme.

. – .

Conor McGregor prévoit de quitter Las Vegas samedi soir encore plus riche

Ses cinq derniers combats sont les pay-per-views UFC les plus achetés de tous les temps, tandis que son match de boxe contre Floyd Mayweather en 2017 lui a valu entre 80 et 100 millions de dollars.

Et McGregor s’attend à un autre fracas au box-office ce week-end.

S’adressant à Ariel Helwani dans une interview de plongée profonde, on lui a demandé combien il s’attend à gagner dans son combat de retour et il a répondu: «J’évalue environ 80 millions de dollars (61 millions de livres sterling).

«Nous avons l’Australie, le Canada, l’Angleterre et l’Irlande… ça devrait être bon.

[For Khabib Nurmagomedov] J’ai gagné 50 millions de dollars. Ils pensent que je suis un toast, Ariel, mais je suis toujours le pain! “

Le président de l’UFC, Dana White, n’a pas nié ce chiffre que McGregor recevrait pour son travail de nuit, en disant: «Écoutez, Conor est une superstar massive dans ce sport et c’est un phénomène. Le gamin gagne beaucoup d’argent depuis le jour où il est intervenu, ..

«Dès le premier jour, depuis qu’il s’est battu, il a commencé à monter. Rien n’a changé. De toute évidence, il a besoin d’une victoire et c’est très important pour lui de revenir ici et de gagner ce combat. »

Si McGregor peut vaincre un challenger très crédible à Cerrone, il y a encore plus de combats lucratifs à venir pour lui en 2020.

Le détenteur du titre BMF Jorge Masvidal et le deuxième épisode de sa vendetta avec Khabib sont des options potentielles à venir.

La valeur nette de McGregor pourrait bien tripler cette année s’il réalisait ses ambitions.

Depuis son entrée à l’UFC en 2013, il a amassé une fortune estimée à 120 millions de dollars.

Il a approuvé des marques telles que Burger King et Beats by Dre et a également fondé son populaire distillateur de whisky irlandais Proper No. Twelve.

McGregor a récemment publié sur les réseaux sociaux que son esprit s’était vendu en grand nombre, déclarant: «Plus de 1 milliard de dollars générés dans les ventes de whisky au cours de ma première année! Qu’on le veuille ou non, il y a un nouveau roi en ville! Whisky approprié, soleil liquide! ”

.