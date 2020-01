Le militant VOX, qui partage la couleur de la peau avec le devant du Athlétique, Il a parlé de ce qui s’est passé au stade RCDE avec le joueur. Tel que rapporté Iñaki Williams à la fin du match qui a confronté son équipe à la perruche, il avait reçu des insultes racistes de la part des fans de la Espanyol. Interrogé à ce sujet, Bertrand N’Dongo Il a retiré l’affaire du fer.

“Allez Williams, considérez-vous vraiment que le racisme est appelé noir? Vous êtes noir, vous jouez en Première Division, avec une vie bien remplie, les mêmes opportunités que n’importe quelle cible. Beaucoup de noirs sont morts donc vous avez tous ces remerciements et pleurez parce qu’ils vous ont appelé noir», A commencé le militant VOX à Radio Marca.

Dans un message “du noir au noir“, Comme il voulait le souligner, Bertrand N’Dongo a ajouté:”Iñaki Williams est-il un singe?” “On m’a appris que la seule façon de faire taire quelqu’un est de l’ignorer», A conclu le militant VOX.

Les propos d’Iñaki Williams évoqués par Bertrand N’Dongo

“Je suis triste à cause de la cravate et parce que j’ai subi des insultes racistes. C’est quelque chose que personne ne veut entendre et qui est totalement hors de propos. Les gens doivent venir pour profiter, pour aider leur équipe. C’est un sport d’amitié, d’équipe … et ça a été un peu triste car ces événements ne devraient pas se produire. Ils ne sont pas à leur place », a déclaré l’attaquant de l’Athletic après un match nul contre un récolté par son équipe contre l’Espanyol.

Par la suite, via son compte Twitter, Iñaki Williams a ajouté: «Il est très triste qu’aujourd’hui nous continuions à vivre des scènes de racisme dans le football. Nous devons mettre fin à tout. Merci pour votre soutien. “