Construire ensemble un meilleur USMNT avec Football Manager 20

Comme tous les fans de l’équipe nationale masculine des États-Unis, j’avais hâte de voir comment certains des meilleurs talents de l’équipe pourraient se fondre dans les prochains matchs. Malheureusement, nous n’allons pas voir de football avant au moins mai, alors pourquoi ne pas créer mon propre fantasme USMNT et vous amener avec vous pour la balade? Bienvenue dans Football Manager 20. Je vais utiliser le jeu pour créer la meilleure version de l’USMNT que je peux, et je veux que vous aidiez.

FM vous permet de contrôler tous les aspects d’une équipe de football professionnelle ou internationale, sauf pour jouer réellement aux jeux. Vous choisissez les joueurs et définissez les tactiques, mais les matchs sont tous en mode entraîneur. Le jeu nécessite des compétences en résolution de problèmes et beaucoup de patience, car vous ne pouvez pas simplement prendre le contrôle de votre meilleur joueur et utiliser des compétences mécaniques pour faire un slalom de 60 mètres à travers une défense entière.

Pour construire mon rêve USMNT, j’ai pris le contrôle des États-Unis et du FC Dallas. Dans la vraie vie, Dallas est devenue l’académie de jeunes la plus productive d’Amérique. Aucun club n’a recruté plus de joueurs locaux et aucun club n’a plus de joueurs dans les équipes de jeunes de l’USMNT. Nous allons aller plus loin dans sa philosophie et construire une armée de stars locales à Dallas pour aider l’USMNT.

J’ai toujours voulu voir ce qui se passerait si un club MLS était plus déterminé à développer des joueurs pour l’équipe nationale qu’à gagner des trophées ou à vendre des billets, et FM nous donne l’occasion de tester cette philosophie. Cela va aussi prendre beaucoup de temps pour récolter les fruits: la carrière complète de nos plus jeunes joueurs prendra environ 300 heures de jeu pour passer. Il va y avoir de sérieuses percées et des revers en cours de route. Mais nous allons – si je suis bon dans ce domaine – voir de jeunes joueurs américains évoluer des sauvegardes MLS aux composants clés de deux équipes en compétition pour la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des Clubs.

Nous en aurons plus à Dallas dans les prochains épisodes. Le club est en pré-saison au début du match, et il n’y a pas trop de jeunes Américains à avoir à moindre coût en début de match.

Notre voyage à l’USMNT commence là où tout bon programme de construction, quel que soit le sport: ‘CROOTIN.

Je suis allé sur la page de chaque double nationalité que je connais et leur ai demandé de s’engager aux États-Unis. Ensuite, j’ai recherché sur Google quelques termes différents comme «USMNT dual-national prospects» et trouvé une poignée de listicles et de fils de discussion. J’ai demandé à chaque double national que je pouvais trouver de nous rejoindre. J’ai trouvé beaucoup de joueurs dont je n’avais jamais entendu parler, et la plupart n’étaient pas bons.

Les meilleurs joueurs que j’ai pu changer étaient:

Siebatcheu entrera en compétition avec Josh Sargent pour une place de départ tout de suite, tandis que les deux autres sont des talents très bruts qui sont à quelques années de se faire vacciner contre l’USMNT senior. J’espère que mon entraîneur des moins de 20 ans les appelle et leur fait acquérir de l’expérience. Malheureusement, aucun paramètre ne me permet de prendre le contrôle de la sélection des joueurs de cette équipe.

Il y avait quatre joueurs notables qui nous ont rejetés. Je pense que ces quatre gars finiront par arriver parce qu’ils ne sont pas assez bons pour jouer pour leurs autres nations, et ils semblent pouvoir devenir des joueurs d’impact pour l’USMNT.

Voici une liste complète de nos meilleurs joueurs éligibles pour les moins de 20 ans.

Je suis très enthousiasmé par:

Notre profondeur à l’attaque du milieu de terrain. Gil Fuentes et Gianluca Busio semblent tous deux être la superstar n ° 10 des fans américains depuis des décennies. Efrain Alvarez est actuellement dans le système mexicain NT, mais j’espère le retourner également.

L’avant délicat à l’intérieur, nous devons nous battre pour une place sur la gauche. Au moins un de Tim Weah, Jonathan Amon ou Konrad de la Fuente va devenir le complément parfait de Pulisic.

Nous avons eu de la chance avec George Bello, qui semble pouvoir devenir l’un des meilleurs arrières gauches du monde.

Voici la page suivante des bons joueurs éligibles pour les moins de 20 ans. Si vous n’avez pas vu votre jeune américain préféré sur l’une ou l’autre des pages, il a probablement eu l’extrémité courte du bâton. Les jeunes joueurs ont une portée potentielle, et leur potentiel réel est différent chaque fois que vous démarrez une sauvegarde.

Des observateurs extrêmement astucieux ont peut-être remarqué que notre liste comprend un joueur qui n’est pas une vraie personne. Rencontrez Davy Parsons de Pontiac, Michigan. IL EST VRAIMENT BON. Les notes d’attribut sont sur 20, pour les non-initiés, et les attributs mis en évidence sont les plus importants pour le rôle de ce joueur.

Parsons est un joueur nouvellement généré (et donc fictif), et je le veux vraiment pour le FC Dallas. Malheureusement, les règles de la MLS nous en empêchent pendant qu’il est amateur. Je prie pour qu’il signe pour une équipe américaine ou canadienne de ligue mineure, et nous pouvons l’acheter à partir de là. C’est le genre de joueur que nous voulons recruter à Dallas pour former l’équipe nationale, et j’espère qu’il deviendra l’une des stars de ce projet.

Il est clair que Parsons a un grand avenir pour l’USMNT, mais il est un peu trop brut pour se retrouver dans mon équipe initiale. Voici ce sur quoi j’ai atterri.

Nous nous engageons pour le développement des jeunes joueurs. Le seul gars qui n’a vraiment pas sa place ici est l’arrière gauche de 32 ans Edgar Castillo, qui, j’imagine, sera remplacé par George Bello ou Chris Gloster – les deux adolescents – dans les 18 mois. Le jeune extrêmement brut, pas tout à fait prêt qui est dans notre équipe est Busio, que je vais obtenir des sous-apparitions dans les éruptions et les matchs amicaux sans signification.

Notre onze de départ initial et notre tactique ressemblent à ceci. Je pense que les positions d’Adams et McKennie seraient inversées dans la vraie vie, mais sur le jeu, Adams est bien meilleur dans le rôle de box to box que dans n’importe quel rôle défensif de milieu de terrain. Ma philosophie n’est pas très différente de celle de l’entraîneur-chef de la vie réelle, Gregg Berhalter, bien que nous soyons un peu plus risqués avec notre presse et que nous nous opposions rapidement à l’espace.

Je voudrais expérimenter avec différentes formations, mais nous sommes malheureusement un peu gênés par le fait que Pulisic est a) notre meilleur joueur, et b) pas polyvalent dans le jeu. En FM20, il ne peut pas jouer le milieu de terrain offensif central comme il le fait pour l’USMNT dans la vraie vie, nous devons donc le jouer sur l’aile. Nous avons également une profondeur de milieu de terrain bien meilleure que la profondeur de l’attaquant. Jouer autre chose que 4-3-3 ou 4-2-3-1 serait une perte de notre équipe.

Et c’est là que je veux votre aide. Je vais vous poser des questions sur trois aspects différents de l’équipe, et nous passerons la prochaine édition de cette série à les aborder.

Préférez-vous voir 4-2-3-1? Je pense que cela nécessiterait un banc de McKennie ou Adams, mais je suis ouvert aux suggestions, en particulier de la part de personnes qui jouent beaucoup au jeu. Avez-vous couru 4-2-3-1 avec, disons, un milieu de terrain box-to-box et un ballon gagnant? Est-ce que ça marche?

Voulez-vous voir un changement philosophique? Se concentrer davantage sur une défense solide ou une contre-attaque au lieu d’appuyer? Plus de concentration sur la possession?

Y a-t-il des joueurs que vous souhaiteriez vraiment dans le XI de départ que ça va vous rendre triste de ne pas voir jouer un grand rôle? Nous essayons de gagner des matchs et des trophées, bien sûr, mais je suis plus intéressé par ce que cela donne. Je veux que nous aimions les équipes que nous mettons sur le marché.

Commentez ci-dessous ou contactez-moi sur Twitter, et nous passerons l’épisode deux à former une équipe que vous pourrez tous soutenir.