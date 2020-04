Construire un meilleur USMNT dans «Football Manager 20»: nous avons fait les Jeux olympiques!

Bienvenue à «Construire ensemble un meilleur USMNT», une série où je joue à Football Manager 20 pour construire l’USMNT de nos rêves avec votre aide. Si vous êtes nouveau, commencez par le début ici.

La semaine dernière, nous avons reconstruit le FC Dallas tout en rencontrant certains bogues spécifiques au MLS du jeu. Cette semaine, nous disputons des compétitions importantes pour l’avenir de l’USMNT, et nous prenons également une grande décision quant à l’orientation du côté club de ce projet.

Notre prochaine destination: l’Eredivisie

J’espérais vraiment pouvoir jouer avec le FC Dallas pendant une décennie et développer un XI de départ entièrement composé de joueurs de l’équipe USMNT, mais la MLS est vraiment injouable sur Football Manager 20. Regardez cette programmation absolument absurde.

De plus, nous déroulons la ligue. Je vous assure que je ne suis pas particulièrement doué pour le match de cette année. J’ai quitté ma rage ou j’ai été licencié dans plusieurs arrêts différents. Mais parce que l’IA est si mauvaise dans la gestion des plafonds salariaux et les métiers, nous offrant d’excellents joueurs, nous sommes juste beaucoup mieux que tout le monde. Mes tactiques n’ont même pas besoin d’être superbes.

La semaine dernière, je vous ai demandé où vous vouliez que j’aille en Europe pour développer de jeunes joueurs américains. Je me penchais vers l’une des équipes de deuxième niveau au Portugal, mais les lecteurs ont massivement voté pour que je déménage aux Pays-Bas. Donc à la fin de la saison, nous prendrons le relais dans un club néerlandais. Je n’ai pas encore décidé lequel est le meilleur.

Divulgation complète: je vais «tricher» et utiliser l’éditeur en jeu pour ce faire. J’essaie de raconter une histoire agréable, pas de prouver à quel point je suis formidable chez FM, et je ne veux pas attendre qu’un bon travail soit disponible. Je comprends que cela ouvre toutes sortes de questions sur la question de savoir si j’ai effectué la modification des attributs ou autre chose dans le back-end. Je ne l’ai pas fait et j’espère que vous me croirez.

OK, passons à l’USMNT.

Miss the Olympics, my ass! (Je ne manquerai pas les Jeux Olympiques)

Dans la vraie vie, le tournoi de qualification olympique est en dehors des dates de la FIFA, et plusieurs clubs ne libèrent pas de joueurs pour y participer. En FM, les clubs sont obligés de libérer les joueurs, et je peux appeler toute personne de moins de 23 ans. J’ai donc appelé tous mes joueurs de la première équipe qui sont éligibles aux Jeux olympiques et j’ai formé une équipe bien meilleure que celle dont j’avais besoin pour me qualifier. les jeux olympiques.

Nous avons gagné nos deux premiers matchs de groupe, ce qui signifie que le dernier match du groupe était vide de sens. J’ai reposé la première unité contre le Mexique afin qu’ils puissent être frais pour le match qui comptait pour la qualification. Notre défense de la deuxième unité a pu puiser dans un match nul 3-3, mais au moins nous avons réussi à étourdir Matt Olosunde.

Ce résultat était ennuyeux, mais avec la première équipe au repos, nous avons battu le Salvador, 5-0, pour nous qualifier confortablement pour les Jeux olympiques. J’ai joué la plupart des stars dans un match revanche contre le Mexique en finale, et nous les avons absolument coquelonnées.

Je prévois d’emmener une sélection USMNT presque de premier choix aux Jeux olympiques, donc je ne pense pas qu’il soit impossible de gagner une médaille, selon les trois joueurs plus âgés que d’autres pays amènent au Japon.

George Bello est déjà une légende de l’USMNT

Une victoire 2-1 sur le Costa Rica en demi-finale de la Ligue des Nations a permis de rencontrer le Mexique en finale. Notre seule grande préoccupation était à l’arrière gauche: Antonee Robinson a été blessé, tandis que Chris Gloster luttait pour sa forme physique. Je devais me tourner vers Bello, un espoir d’Atlanta United, âgé de 18 ans, qui avait les montagnes russes d’un match.

Bello a préparé le premier match avec une balle absolument magnifique que Christian Pulisic n’a eu qu’à toucher.

Mais il a également donné l’égalisation dans des circonstances extrêmement controversées. Et par controversé, je veux dire TAILLE COMPLÈTE, COMBIEN AVEZ-VOUS PAYÉ LA RÉF, MEXIQUE?

C’est le tacle le plus propre que j’aie jamais vu. C’est une balle à 100%, sans contact, sans jeu dangereux. Je suis déconcerté.

Mais les garçons ont riposté, et Bello a de nouveau été impliqué. Après avoir dégagé un coup franc mexicain, il a choisi une passe parfaite pour Josh Sargent, qui nous a remis en tête avec une course et une fin spectaculaires.

Dans une tentative de conserver notre avance, j’ai mis Gloster pour Bello, car son attribut de plaquage est cinq points plus élevé. Voici donc Gloster qui flaire un tacle alors que le Mexique installe son égaliseur tardif pour forcer le temps supplémentaire.

Le match a été sanctionné par des tirs au but qui ont été décernés au milieu de terrain mexicain Hector Herrera en tant que preneur décisif …

Zack Steffen, légende.

Battre le Mexique pour remporter la Ligue des Nations est une belle réussite, mais nous étions loin d’être convaincants. Concéder tard était décevant et El Tri a terminé le match avec plus de tirs. Je veux arriver à un point où nous surpassons constamment le Mexique, car c’est une bonne référence pour savoir si nous pouvons ou non rivaliser avec les meilleures équipes. J’espère une bien meilleure performance en qualifications pour la Coupe du Monde, ou nous allons avoir un mauvais moment en arrivant au Qatar.

