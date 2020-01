Contador considère le Bernal colombien comme le présent du cyclisme

16 janvier 2020, 11h44 Londres, 16 janvier (Prensa Latina) L’Espagnol Alberto Contador, vainqueur de sept grands tours, considérait aujourd’hui le Colombien Egan Bernal, actuel champion du Tour de France, comme le présent du cyclisme mondial.

«Bernal n’est pas l’avenir du cyclisme, c’est déjà le présent. La façon de gagner et ce qu’il a gagné nous disent que … », a déclaré Contador au magazine spécialisé Procycling.

De même, il a précisé que le Britannique Chris Froome retrouvera le niveau d’avant et partira à la recherche de son cinquième titre dans la «Big Boucle».

«Je pense que Froome reviendra au niveau qu’il avait. C’est le signal des champions, que lorsqu’ils ont un problème ou une blessure, leur motivation est telle qu’ils peuvent le faire ”, a-t-il déclaré à propos du quadruple monarque de la manche française.

L’expert madrilène estime que Froome ressentira l’effet de l’âge (34 ans), mais sa volonté sera décisive pour revenir dans l’élite du cyclisme mondial.

«Froome est un grand SUV avec une grande expérience et je pense que l’équipe le soutiendra à 100% pour obtenir son cinquième Tour. Toutes choses étant égales par ailleurs, je ne sais pas si lui ou Egan Bernal gagneraient le Tour », a-t-il déclaré.

De plus, l’Espagnol a rappelé sa rivalité avec Froome et a souligné qu’il se battait plus contre une équipe que contre un cycliste spécifique.

«J’ai combattu plus contre Sky que contre Froome, contrairement à ce que je combattais, par exemple, contre Andy Schleck. J’ai combattu la philosophie d’une équipe dans la course. Le Sky m’a obligé à changer mes méthodes d’entraînement. À partir de 2014, j’ai commencé à m’entraîner en altitude et j’ai remporté de nombreuses victoires cette année-là », a-t-il reconnu.

Selon Contador, le potentiel économique du Sky a permis à l’équipe britannique d’avoir les meilleurs pilotes et d’imposer sa classe sur les grands tours.

«C’est la même situation que Barcelone ou le Real Madrid dans le football. Plus vous avez d’argent, meilleure est la qualité des signatures. Cela ne dépend pas seulement de cela. Il faut avoir les ressources et la bonne préparation. »

Selon l’excitatrice, si vous pouvez inclure huit coureurs de haut niveau pour le Dauphiné classique et à égalité le Tour de Suisse en même temps, vous aurez un alignement pour l’exceptionnel Tour de France et même laisserez de nombreux cyclistes incroyables sur le banc.

Parmi toutes les personnalités du Sky qui ont soutenu Froome, Contador a mis en avant les Néerlandais Wout Poels, le Polonais Michal Kwiatkowski et le Britannique Geraint Thomas, entre autres, mais il aurait signé l’Australien Richie Porte pour son équipe.

mgt / am

.