Journal La Jornada

Dimanche 29 mars 2020, p. a10

Lausanne. La Fédération internationale des associations d’athlétisme a publié le bilan positif pour le discobole iranien Coronavirus Ehsan Hadadi, 35 ans, finaliste olympique à Londres 2012, bronze mondial à Daegu 2011 et six fois détenteur de l’Asie, qui est en quarantaine et son rétablissement va sur la bonne voie, a déclaré le médecin de la Fédération iranienne de sport, Ashkan Ordibehesht.

