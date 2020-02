contester l’ADT avec plus de femmes dans l’histoire

David Aganzo s’est vanté la semaine dernière d’avoir été championne de la première convention de football féminin. Le président de l’AFE est apparu dans tous les instantanés dans une image qui le renforçait pour le public féminin. Quelques jours plus tard, Le leader a contesté avec son partenaire Javier Tebas la nomination de quatre nouveaux membres du Tribunal administratif des sports, l’organe chargé de décider d’avancer ou non les élections à la présidence de la Fédération espagnole de football.

Pilar Juárez Perez et Santiago Areal Ludeña, à la demande du président du Conseil supérieur des sports, et Eva María Fernández Cifuentes et Beatriz Rodríguez Villar, sur proposition des fédérations, ils sont les quatre élus pour renouveler le TAD. Pour la première fois dans l’histoire, L’agence allait avoir une majorité féminine dans une étape historique pour le sport espagnol.

Thèbes et Aganzo, cependant, Ils ont contesté ces désignations en considérant qu’elles ne profitaient pas à leurs intérêts. Les sorties de María Lidia García Fernández, Manuel Delgado, Koldo Irurzun et Julia Calvo Triviño – les derniers vestiges de l’époque de Miguel Cardenal – ils ont laissé le président de la Ligue sans influence au sein de l’organisation qui arbitre le sport espagnol. Cardinal, maintenant un employé de Mediapro et intime de Thèbes, a dit à son ami de défier ou que les élections présidentielles de la Fédération avanceront inévitablement à ce premier semestre, comme cela se produira également avec le basket-ball.

Iker Casillas, voyant que les choses se gâtent, Il a commencé à douter de la pertinence de sa candidature à la présidence. Cela a été transféré à ses proches et même à David Aganzo. Le gardien de but constate que même si certains médias et sondages le considèrent comme un gagnant Il y a beaucoup de travail à faire pour atteindre le poste de Luis Rubiales.

C’est drôle que Thèbes et Aganzo Ils sont si fermes contre la nomination de trois femmes au Tribunal administratif des sports. C’était l’occasion idéale de faire l’histoire et de donner une nouvelle orientation au droit sportif espagnol. Cela a été vu par la secrétaire d’État aux Sports, Irene Lozano, qui Il a été très déçu de voir comment ils contestent ses premières décisions à la tête du CSD.