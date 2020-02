Contrats venant à expiration qui pourraient être traités

Tous les grands noms reçoivent beaucoup d’attention à la date limite du commerce NBA, mais qu’en est-il des gros contrats qui expirent cet été?

Ils méritent autant d’attention, car ils sont utilisés comme des jetons de trading dans les accords pour s’assurer que les salaires correspondent et pour ceux qui les acquièrent, peut-être un allégement de plafond cette intersaison afin de dépenser de l’argent en agence libre.

Nous avons donc parcouru la base de données des contrats de Basketball Reference pour trouver les accords qui devraient se terminer cet été et avons trouvé quelques-uns des gros qui pourraient être impliqués dans ce qui pourrait être un jeudi très chargé.

Atlanta Hawks: Chandler Parsons (25,1 millions de dollars), Jeff Teague (19 millions de dollars), Evan Turner (18,6 millions de dollars)

Pas étonnant qu’il y ait un rapport qui pourrait intéresser Clint Capela. Ils pourraient en envoyer quelques-uns à Houston pour aider les Rockets à retirer de l’argent de leurs livres cet été.

Brooklyn Nets: Joe Harris (7,67 millions de dollars)

Le tireur d’élite est passé de 47,4 pour cent de trois à 40,5 pour cent. C’est encore bon! Si les Nets pensent qu’ils sont une équipe éliminatoire, ils pourraient s’accrocher à lui.

Charlotte Hornets: Bismack Biyombo (17 millions de dollars), Marvin Williams (15 millions de dollars), Michael Kidd-Gilchrist (13 millions de dollars)

Michael Jordan attend probablement avec impatience cette intersaison, mais je suppose qu’il préfère avoir la marge de manœuvre plutôt que de conclure un accord à long terme à la date limite.

Cavaliers de Cleveland: Tristan Thompson (18,5 millions de dollars), Brandon Knight (15,6 millions de dollars), John Henson (9,7 millions de dollars), Matthew Dellavedova (9,6 millions de dollars)

Je serais surpris que Thompson ne se retrouve pas quelque part, et je me demande si les Cavs se retrouvent avec une certaine marge de manœuvre et commencent à entourer leur jeune noyau avec des talents à court terme et un leadership vétéran.

Detroit Pistons: Reggie Jackson (18 millions de dollars), Langston Galloway (7,3 millions de dollars)

Peut-être que quelqu’un veut Jackson comme une location sur le banc pour une course éliminatoire? Probablement pas.

Dallas Mavericks: Courtney Lee (12,7 millions de dollars)

Il fait partie de HUIT ÉQUIPES! Il pourrait être neuf car le vétérinaire chevronné n’a pas beaucoup joué cette année.

Denver Nuggets: Paul Millsap (30,5 millions de dollars), Mason Plumlee (14 millions de dollars)

Je pense que Millsap et Plumlee sont suffisamment valables pour les prétendants qu’ils conservent pour les séries éliminatoires, surtout après s’être remis d’une blessure.

Los Angeles Clippers: Mo Harkless (11,5 millions de dollars)

Même chose avec les clips et Harkless.

Grizzlies de Memphis: Andre Iguodala (17,1 millions de dollars), Solomon Hill (13,2 millions de dollars)

Vous connaissez la situation avec Iguodala. Peut-être que le Griz pourra le retourner jeudi.

Miami Heat: Goran Dragic (19,2 millions de dollars), Meyers Leonard (11,2 millions de dollars)

S’ils ont un coup de feu sur un grand nom, peut-être que ces deux-là sont émus.

Timberwolves du Minnesota: Allen Crabbe (18,5 millions de dollars)

Ils venaient de s’occuper de lui!

Pélicans de la Nouvelle-Orléans: Derrick Favors (17,6 millions de dollars), E’Twaun Moore (8,6 millions de dollars)

Je suppose que les Pels veulent que ces contrats soient retirés des livres pour pouvoir donner beaucoup d’argent à Brandon Ingram.

New York Knicks: Marcus Morris (15 millions de dollars)

C’est la question à 15 millions de dollars: le négocient-ils au milieu d’une année de carrière et récupèrent-ils des actifs? Ou le signent-ils à nouveau?

Oklahoma City Thunder: Danilo Gallinari (22,6 millions de dollars), Andre Roberson (10,7 millions de dollars)

On dirait que Gallo pourrait être en mouvement.

Phoenix Suns: Tyler Johnson (19,2 millions de dollars)

Vous vous souvenez quand le Heat a pensé que c’était une bonne idée de faire correspondre la feuille d’offre des Brooklyn Nets pour lui? Je le fais très certainement.

Portland Trail Blazers: Hassan Whiteside (27 millions de dollars)

Si Jusuf Nurkic ne revient pas le reste de la saison, ils ont probablement besoin de lui.

Sacramento Kings: Kent Bazemore (19,2 millions de dollars)

Ils l’ont acquis dans le commerce Trevor Ariza.

Raptors de Toronto: Marc Gasol (25,6 millions de dollars), Serge Ibaka (23,2 millions de dollars)

Pas question pour les prétendants de déplacer ces vétérinaires importants… non?

Utah Jazz: Jordan Clarkson (13,4 millions de dollars)

Il prospère sur le banc après que le Jazz l’ait échangé.

Washington Wizards: Ian Mahinmi (15,4 millions de dollars), Davis Bertans (7 millions de dollars)

Ils doivent beaucoup d’argent à John Wall et Bradley Beal, mais ils devraient probablement récupérer quelque chose pour Bertans avec l’année qu’il a.

