«Cool Hand Luke», «Strangelove» et la méfiance à l’égard du cinéma LBJ-Era

En 2016, l'auteur torontois et mon ami Kevin Courrier travaillaient sur une proposition de livre basée sur une série de conférences qu'il avait lancée et intitulée Reflections in the Hall of Mirrors, un examen des six dernières décennies du cinéma américain organisé par diverses administrations présidentielles. Kevin est décédé en 2018 après une longue maladie sans avoir écrit le livre, date à laquelle j'avais repris la série de conférences. C'est par respect pour lui et les nombreuses longues conversations que nous avons eues sur le sujet que je présente une série d'essais mensuels qui examine les représentations directes et sous-textuelles des présidents américains et leur impact social et politique, à partir de 1960 avec la campagne et l'élection de John F. Kennedy.

1964-1967: une grande société?

“Ce que nous avons ici”, dit l’homme brandissant un fouet au prisonnier du côté de son entreprise, “c’est le manque de communication.” Pointage au no. 11 sur la liste 2005 de l’American Film Institute des 100 lignes de films les plus mémorables, ce peu de sagesse folksy – livré dans un langage laconique par l’acteur de personnage né en Indiana Strother Martin – est le mantra thématique de Cool Hand Luke de 1967, un drame sur un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale (Paul Newman) condamné à deux ans de travail dans un gang de chaînes après une nuit de désobéissance ivre. Dans ce contexte de temps difficile, le personnage de Martin, le capitaine, est un avatar de l’autoritarisme descendant, un petit tyran prenant ses cruels indices d’un pouvoir institutionnel encore plus élevé; s’il est particulièrement méchant avec Newman’s Luke, c’est parce que ce dernier représente une insurrection potentielle au sein de cette parcelle de Floride ensoleillée. L’échec auquel le capitaine fait référence est le refus de Luke de suivre un ensemble de règles très explicites, une infraction nécessitant une punition physique sévère. Après tout, les actions sont plus éloquentes que les mots.

À la fin des années 1960, de tels actes de défi de principe étaient monnaie courante à Hollywood. Quatre ans avant que Newman ne joue un Jésus américain (avec le symbolisme de la crucifixion du coup final de Cool Hand Luke), Virgil Hilts de Steve McQueen a appâté ses ravisseurs nazis pour le jeter dans la glacière de The Great Escape (1963) – une scène amoureusement re – édité par Quentin Tarantino dans Once Upon a Time… à Hollywood pour imaginer Rick Dalton de Leonardo DiCaprio dans la partie principale – tandis que The Hill de Sidney Lumet (1965) a utilisé Sean Connery à la hauteur de sa célébrité Bond pour incarner un détenu stoïquement subversif une «serre» britannique étouffante dans le désert libyen (un sort plus épuisant que tous les pièges fixés pour 007).

Ce que ces films ont en commun au-delà de leurs stars alpha-mâles torse nu et torse nu, c’est une méfiance sous-jacente à l’égard de l’autorité – une insubordination dépeinte héroïquement, comme le rejet d’un statu quo prédateur qui détruit l’âme. Dans les années 1950, lorsque le motard de Marlon Brando dans The Wild One menaçait de se rebeller contre «tout ce que vous avez» – le «vous» n’étant personne sur sa longueur d’ondes recouverte de cuir, il était toujours présenté comme une figure de menace. Une décennie et demie plus tard, ces paroles avaient la sonnerie d’une prophétie culturelle. Les années 1950 avaient été définies politiquement et culturellement par les frontières manichéennes de la guerre froide, de «nous contre eux», avec une paranoïa supplémentaire pour savoir si «ils» avaient déjà franchi les frontières nord-américaines (la panique codée dans les films A + B de Pickup on South Street à l’invasion des Body Snatchers). Les années 60, cependant, étaient subdivisées autour d’un ensemble de conflits locaux différents: non seulement gauche contre droite et démocrate contre républicain, mais un établissement construit sur les certitudes morales apparentes d’une ère post-Seconde Guerre mondiale contre ceux qui non seulement remarquèrent des fissures dans les fondations de ce que le successeur de Kennedy, Lyndon B. Johnson, appelait la «grande société», mais cherchait à les traverser – radicaux et révolutionnaires à la fois dans le moule Brando et sous d’autres formes plus diversifiées.

Si, comme je l’ai expliqué dans la première partie de cette série d’essais, l’image clé du cinéma américain en 1963 a été le point culminant des Oiseaux d’Alfred Hitchcock – un monde perché au bord de l’apocalypse – les films de 1964 ont repris et littéralisé ce nucléaire anxiété. Le mois dernier, lors de l’examen de The Hunt, Sean Fennessey de The Ringer a invoqué Lumet’s Fail Safe comme un film de mauvaise humeur de tous les temps – un drame horloger sur la tentative d’atténuer un scénario apocalyptique accidentel dans lequel des pilotes américains se déploient pour abandonner un 10- charge utile de mégatonnes sur Moscou. Tourné en noir et blanc brillant et précis par Gerald Hirschfeld et réalisé avec une combinaison de réalisme en sueur et de flair théâtral grandiose par Sidney Lumet – le plus talentueux et le plus industrieux des cinéastes qui ont émergé du monde du drame télévisé au début de la décennie – Fail Safe imagine une situation de non-victoire soutenant un président américain solide et fiable dans le coin proverbial, où, dans un peu de fantaisie sentimentale et masochiste, il parvient à faire la bonne chose.

Vingt ans avant que WarGames nous informe que «le seul coup gagnant n’est pas de jouer», le commandant en chef sans nom d’Henry Fonda fait le sacrifice ultime, choisissant de rayer Manhattan de la carte pour compenser la destruction causée en Russie par l’ordinateur de son pays. Erreur. “L’offre aurait-elle été suffisante?” il espère interroger le chef soviétique à l’autre bout de la ligne téléphonique, qui répond en retournant la question du président contre lui – si la situation était inversée et que les États-Unis étaient sur le point de recevoir un bombardement, que dirait-il? Le mélange de reconnaissance et de résignation de Fonda alors qu’il répond par la négative et renforce la résolution de faire l’impensable est dévastateur, tout comme le dernier morceau d’abstraction du film, une photo de pigeons de New York (un signe de tête à Hitchcock?) Prenant son envol à le moment de l’impact.

Bien que l’intrigue de Fail Safe soit antérieure à l’assassinat de John F. Kennedy – le film a été adapté du roman du même nom de 1962 par Eugene Burdick et Harvey Wheeler -, il est difficile de ne pas sentir la présence du président assassiné dans le personnage et la performance de Fonda. En 1957, Lumet avait interprété Fonda comme une sorte de super-héros progressif dans 12 Angry Men, s’appuyant sur l’héritage de l’acteur en tant que guerrier de la justice sociale de l’époque de la dépression Tom Joad dans The Grapes of Wrath pour lui faire incarner la personnification de la tolérance libérale: le seul membre d’un jury tout blanc d’âge moyen pour accorder à un accusé portoricain le bénéfice d’un doute (raisonnable).

Dans le drame de la salle d’audience, Fonda portait son saint charisme et son costume blanc immaculé comme s’il auditionnait pour être président, faisant de Fail Safe sa promotion inévitable. 12 Angry Men est sorti avant le couronnement des médias de Kennedy en tant que chevalier blanc de l’Amérique, et Fail Safe a été libéré (et a échoué commercialement) en son absence, mais malgré toute leur tension idéologique argumentative – les deux films sont construits en grande partie à partir de scènes dans lesquelles les personnages frappent leur des points de vue bien ancrés comme dans un jeu de badminton – ils défendent finalement les systèmes de justice et de gouvernance existants. À condition que nous nous en remettions au bon moment à la sagesse de ceux qui sont les mieux placés pour offrir des conseils.

Le revers des équivalences morales tortueuses de Lumet et Fail Safe – et probablement un meilleur film, et certainement un film plus universel – était le Dr Strangelove: ou comment j’ai appris à arrêter de m’inquiéter et à aimer la bombe, de Stanley Kubrick. qui comprend également un appel téléphonique à Moscou à un moment décisif. Au lieu de la remplaçante de Kennedy aux larges épaules et à fond de fer de Fonda, le classique de la comédie de Kubrick nous donne Peter Sellers comme l’invertébré nerdily Merkin Muffley, une frêle et chauve non-entité dont la grande demande au premier ministre soviétique est de «s’il vous plaît, baisser la musique , Demetri. ” Le travail à trois niveaux des vendeurs ici est l’une des plus grandes performances comiques de tous les temps, et Muffley existe au sommet de son invention, tout en servant de pivot satirique du film dans son ensemble. La blague la plus hilarante du scénario – que l’autre création indélébile de Sellers, le scientifique über-nazi éponyme Dr Strangelove, tire les ficelles de la politique américaine moins de 20 ans après la défaite d’Hitler – ne fonctionne vraiment que parce que Muffley est si vivant comme une incarnation du président-comme-homme-invisible. Dans un film plein de cris, on l’entend à peine. Il est dominé par les voix les plus bruyantes de la pièce, y compris Strangelove et son propre général cinq étoiles Buck Turgidson, interprété par un George C. Scott déchaîné comme l’incarnation effrayante et hilarante de l’exceptionnalisme américain. (Le nom de Buck, comme beaucoup de surnoms absurdes dans le film, est une impuissance et / ou une virilité masculine qui plaisante à un point de fuite mortel.)

“Je ne dis pas que nous ne nous ferions pas coiffer”, admet Buck en parcourant des faits et des chiffres sur les taux de victimes en cas de frappe tactique russe. Cette ligne – et bien d’autres dans le chef-d’œuvre de Kubrick – a été invoquée ces dernières semaines dans le contexte d’une catastrophe internationale très différente et de ses surveillants motivés par des doutes; cette devise témoigne de l’intemporalité de la vision du Dr Strangelove, même si tout ce qu’elle contient est rigoureusement spécifique au milieu des années 60: l’utilisation ironiquement sacrilège de la norme de Vera Lynn de la Seconde Guerre mondiale “Nous nous rencontrerons à nouveau”, une chanson dédiée aux Britanniques des soldats quittant leurs proches pour faire la bande originale d’un nuage de champignons; les magazines Playboy éparpillés dans le cockpit du bombardier B-52; le vide du pouvoir politique dans lequel l’absence d’un fidèle de Kennedy esquisse une destruction mutuellement assurée. Mais si Kennedy est l’absence structurante du Dr Strangelove, le shtick jovial et frit de Scott tandis que le général Turgidson manifeste un riff étrangement prémonitoire sur LBJ, qui préconiserait bientôt son propre calcul calleux pendant le début et le développement de la guerre du Vietnam.

En tant que commandant en second pendant les années Camelot, le personnage de Johnson à la maison a servi de lest à l’élitisme perçu de son coéquipier. Homme politique de carrière avec des amis des deux côtés de l’allée, LBJ a cultivé une réputation d’homme qui a fait avancer les choses, en tant qu’architecte des lois sur les droits civils de 1957 et 1960 (malgré des preuves bien documentées de racisme personnel) et en supervisant les aspects des plans de sécurité nationale de l’administration Kennedy. Cependant, après avoir prêté serment en tant que président, les tensions de Johnson avec le reste du personnel de JFK et la politique personnelle complexe (certains pourraient dire contradictoires) en ont fait un personnage polarisant. La victoire écrasante qu’il a remportée aux urnes en 1964 semblait plus par respect pour l’héritage de Kennedy qu’un véritable vote de confiance.

Pour revenir à Cool Hand Luke, il est facile de voir un peu du style vulgaire et bowdler de Johnson dans le méchant gardien de Martin, ainsi que dans le général Strangelove de Scott: Les deux personnages existent comme manifestations des pouvoirs en place et de leurs pires impulsions. De plus, Cool Hand Luke porte le bagage sous-textuel supplémentaire qui est venu avec sa sortie en 1967, lorsque la guerre du Vietnam a commencé à s’étirer et que le conflit américano-soviétique s’est étendu en Asie du Sud-Est. De plus en plus, la guerre est devenue largement identifiée comme étant le conflit de Johnson, plus il s’éloignait de son évaluation infâme initiale qu’il n’allait pas envoyer “des garçons américains à dix mille kilomètres de chez eux pour faire ce que les garçons asiatiques devraient faire pour eux-mêmes”.

La parabole de Cool Hand Luke sur un soldat qui souffre terriblement à son retour d’Europe anticipe le prochain cycle de films américains clés sur les vétérans endommagés – de Hearts and Minds et Taxi Driver à The Deer Hunter et Cutter’s Way – tout en suggérant que certaines valeurs américaines étaient t tenir sous surveillance. Un défaut de communication, oui, mais ce que le capitaine essaie de dire ne vaut pas la peine d’être entendu.

L’héritage évolutif de Johnson a été évoqué dans Le meilleur film de Norman Jewison, In the Heat of the Night (1967), qui a allégué ses sentiments antiségragistes par le biais du chef de la police ouvertement raciste mais finalement soucieux de la justice de Rod Steiger, qui fait équipe avec la grande ville de Sidney Poitier Un flic de Philadelphie pour résoudre un meurtre. Poitier a effectivement supprimé le double devoir en 1967, devenant le symbole sociologique le plus significatif de Summer of Love. En plus de s’entraîner avec Steiger, Poitier a conquis quelques beaux-parents pas si libéraux dans Guess Who’s Coming to Dinner de Stanley Kramer, un morceau de conversation daté d’un film mis à jour et donné un flip satirique pour son 50e anniversaire par Jordan Peele dans Get Out. Dans le feu de la nuit et devinez qui vient dîner, faites la distinction entre les commentaires sociaux réfléchis et responsables et les messages didactiques; leur contenu reflète une véritable incertitude nationale dans le sillage de la loi bipartite de 1964 de LBJ, qui interdit formellement la discrimination fondée sur la race. Ce qui sape les deux films est l’idée – particulièrement grinçante dans le film de Kramer – que la nature semblable à celle de parangon de Poitier (soulignée par son statut de premier acteur noir à remporter un Academy Award, en tant qu’ouvrier saint dans Lilies of the Field) est ce qui oblige la tolérance de ses partenaires à l’écran. Leur implication commune est que pour gagner même le respect à contrecœur de la cohorte blanche plus âgée, un personnage afro-américain doit incarner une sorte de perfection de base.

Les deux succès au box-office, ni dans le feu de la nuit ni Guess Who’s Coming to Dinner n’étaient nécessairement un tir explicite à travers l’arc de Johnson: pour cela, vous auriez besoin d’examiner les marges du cinéma américain, où les subversifs rassemblaient une résistance belligérante à Les efforts de LBJ. Le rôle central du président dans la formation de la Commission Warren pour enquêter sur l’assassinat de Kennedy – et identifier Lee Harvey Oswald comme le seul tireur – a été critiqué dans le documentaire d’essai d’Emile de Antonio, Rush to Judgment, une adaptation d’un livre de l’avocat Mark Lane qui se dresse à l’épicentre des théories du complot ultérieures. De Antonio, le fils d’immigrants italiens qui ont assisté à Harvard aux côtés de JFK, deviendrait une épine aux côtés de deux présidents américains consécutifs, fustigeant Johnson via des clips édités de manière sélective dans le scabreux 1968 de l’année du cochon, qui fustigeait la participation américaine dans Vietnam et Millhouse: A White Comedy de 1971, qui, selon le cinéaste, lui ont valu une place (non officielle) sur la liste des ennemis célèbres de Richard Nixon. En s’attaquant à la mort de JFK et au Vietnam, de Antonio s’est distingué en tant que documentariste véritablement controversé, adoptant le langage cinématographique fragmenté et nerveux de la Nouvelle Vague française et l’appliquant à son territoire.

Occupant un espace encore plus formellement audacieux – et établissant des parallèles directs entre la mort de Kennedy et le bourbier américain outre-mer – était le jeune Brian De Palma, dont la comédie de 1968 Greetings a été conçue comme un faux pic-vérité sur trois projets de dodgers (mettant en vedette un incroyablement jeune, beau , et Robert-de-Niro, un jeu pour tout) se promenant dans la ville de New York, se branchant, tirant sur des escroqueries et se lançant dans leur propre voyeurisme. Le film s’ouvre sur des images télévisées de Johnson s’adressant fièrement au pays, proclamant «Je ne dis pas que vous ne l’avez jamais eu aussi bien, mais c’est vrai, n’est-ce pas?» – une revendication de prospérité douteuse réprimandée par le reste de la farce sauvage de la contre-culture de De Palma. Dans l’incroyable séquence maîtresse du film, un aficionado du complot joué par Gerrit Graham se penche sur une propagation photo du film Zapruder et retrace la trajectoire de la balle fatale sur le corps de sa petite amie à demi consciente, un peu de chorégraphie mêlant sexe et violence (et physique) et la pornographie) d’une manière tellement frontale que le film a été marqué par la MPAA avec une cote X redoutée. D’une certaine manière, la version large et politisée de la comédie de sketch de De Palma prévoyait Saturday Night Live d’une décennie alors même que son style et son ton étaient plus proches des provocations contemporaines de Jean-Luc Godard, qui a embrouillé Johnson et ses politiques dans La Chinoise de 1967, à propos de un groupe de jeunes révolutionnaires maoïstes complotant à Paris.

Déjà installé comme le grand auteur moderne du cinéma français en 1967, Godard avait été sollicité par Warren Beatty pour diriger son futur hybride gangster-western Bonnie et Clyde; il a refusé, et Arthur Penn – un passionné de la Nouvelle Vague française avec des côtelettes de style hollywoodien – est intervenu et a livré l’un des films américains les plus influents de l’époque, sinon de tous les temps. Pas moins que le féroce héros de Cool Hand Luke, les homonymes de Bonnie et Clyde (habités de façon glamour par Beatty et la stellaire et sculpturale Faye Dunaway) ont visé le statu quo, quoique en tant que criminels de carrière plutôt que martyrs incompris. Ce qui a donné au film son pouvoir – et l’a marqué comme une œuvre plus proche dans l’esprit de Godard, De Palma et de Antonio que dans Dans le feu de la nuit ou Guess Who’s Coming to Dinner -, c’est sa réticence à flatter son public.

A peine le spectateur en est-il venu à accepter les vols de Barrows comme des jinks élevés sans effusion de sang à la Robin Robin que la mort insensée et sanglante d’un passant recalibre notre boussole morale; au moment où le film atteint sa finale indélébile, notre jugement est une fois de plus détourné par l’excès de l’exécution de la paire par un escadron de la mort du FBI, un set-set imbibé de sang qui réduit l’écart entre la scène de la douche de Psycho (cité par Dunaway, désespéré, tendant la main à moment de sa mort) et le film Zapruder, avec un peu de Fail Safe sous la forme d’oiseaux prenant leur envol juste avant le tir. S’il est possible que la fin d’un film soit à la fois ambiguë et définitive, Bonnie et Clyde laissent le spectateur déchiré sans nécessairement savoir pourquoi. Son mélange de lyrisme, de brutalité et d’ambivalence s’infiltrerait dans d’autres titres marquants de la fin des années 1960, car le changement imminent de la garde politique n’a fait qu’approfondir les lignes de fracture idéologiques au centre de la vie américaine – et du cinéma.

Adam Nayman est critique de cinéma, enseignant et auteur basé à Toronto; son livre The Coen Brothers: ce livre lie vraiment les films ensemble est disponible dès maintenant chez Abrams.