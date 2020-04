Copa América 1993: les onze d’Argentine la dernière fois qu’il a levé un titre à un niveau supérieur

Le 4 juillet, cela fera exactement 27 ans depuis la dernière fois qu’une équipe nationale argentine a réussi à décrocher un titre: c’était lors de la Copa América 1993 en Équateur, lorsque l’équipe dirigée par Alfio Basile a battu le Mexique 2 à 1 avec deux buts de Gabrie Batistuta et a conquis le trophée. Ensuite, nous passons en revue ce XI qui suit dans l’histoire.

1. Sergio Goycochea

Le meilleur joueur du tournoi selon les médias spécialisés. Parce que? Pour ses raccourcis dans les définitions par des pénalités contre le Brésil en quarts et la Colombie en demi-finale, avant la victoire sur le Mexique en grande finale avec les buts de Batistuta.

2. Fabián Basualdo

Basualdo faisait partie de l’équipe championne de la Copa América 1991, il a également fait partie de la Coupe des Confédérations en 1992, où l’Argentine a été consacrée en Arabie saoudite, et il a également déclaré qu’il était présent à cet événement. Puis il est allé chez Newell, où il est resté plusieurs années.

3. Jorge Borelli

Il restera dans la mémoire de tous les fans de football puisque, en quart de finale contre le Brésil, “Cacho” Borelli a converti le penalty décisif pour passer l’Argentine en demi-finale, qui finirait par être consacrée contre le Mexique. Inoubliable.

4. Oscar Ruggeri

Le grand capitaine de l’équipe argentine, leader, référence et expert dans la perfection du différend des matchs importants: il faut rappeler que le “Cabezón” avait déjà été consacré au niveau mondial avec l’équipe nationale argentine au Mexique 1986, dirigée par Diego Armando Maradona.

5. Ricardo Altamirano

Le “Black” s’est installé comme un ailier toujours conforme, qui a tenté de compliquer le moins compliqué afin d’être utile à l’équipe. Il avait déjà remporté la Copa América 1991 et l’a répété à nouveau en 1993, jouant déjà à River Plate.

6. Diego Simeone

Motorcito de la moitié du champ. L’homme qui à l’époque travaillait à Séville (plus tard, en 1994, viendrait à l’Atlético Madrid) était l’un des points clés de l’équipe dirigée par “Coco”. Aujourd’hui, il est considéré comme l’un des meilleurs DT au monde: il continue de faire l’histoire avec le “Matelas”.

7. Gustavo Zapata

Le footballeur est sorti de River Plate, qui avait eu un temps à Temperley, est retourné chez le “Millionaire” et là il a gagné la place pour cette America’s Cup, avant d’être transféré à Yohohama Marinos au Japon, où il a voyagé après s’être consacré à ce tournoi.

8. Fernando Redondo

Quel joueur. Peut-être le meilleur milieu de terrain central de l’histoire de l’équipe nationale argentine et l’un des meilleurs au monde. Celui qui a émergé à Argentinos Juniors a été transféré en 1990 à Tenerife en Espagne, où il a joué jusqu’en 1994: là, il a atteint son stade le plus glorieux, au Real Madrid. Pendant ce temps, il brillait avec l’Albiceleste.

9. Néstor Gorosito

Un autre, le “Pipo”. Dans la Copa América 1993, il jouait à San Lorenzo de Almagro, dans son deuxième cycle, avant de passer à l’Universidad Católica de Chile. Il arriverait ensuite à la marine de Yokohama au Japon, avant le nouveau retour au “Cyclone”.

10. Alberto Acosta

Buteur effrayant, l’un des footballeurs les mieux classés de la région. Cela ne vous laissait aucune chance d’un seul coup. Il a brillé à San Lorenzo, où il est considéré comme l’une des plus grandes idoles de toute son histoire. De plus, le “Beto” a joué en France, au Portugal, au Chili et au Japon.

11. Gabriel Batistuta

Batistuta, toujours Batistuta: lors de la finale contre le Mexique, le buteur a ouvert le score à la 18e minute. L’égalité est venue rapidement, mais “Batigol”, à 29 ans, a condamné le match et a donné à l’Argentine sa 14e place. Copa América, la dernière jusqu’à aujourd’hui. Une bête.