Copa América et Eurocopa reportées à 2021 en raison de l’urgence de Covid-19

Mercredi 18 mars 2020, p. a10

Genève. La décision était inévitable pour l’UEFA: le Championnat d’Europe, leur événement le plus important, a été reporté d’un an en raison de l’épidémie de coronavirus. Une nouvelle qui était redoutée et planée au milieu du football international et fait maintenant plus de bruit avec l’annonce de Conmebol de changer la Copa América d’ici 2021, qui devait se jouer au milieu de cette année en Argentine et en Colombie.

L’Euro 2020 est devenu l’Euro 2021, un changement de date d’une ampleur énorme pour le calendrier mondial du football, pour l’instant sans activité en raison de l’urgence sanitaire et sans signe d’une reprise rapide.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré lors d’une conférence téléphonique que la pandémie rend le football et toute la vie quotidienne en Europe très impossibles.

Les nouvelles dates du tournoi seraient du 11 juin au 11 juillet 2021. L’événement avec 24 équipes accueillera 12 pays.

L’Euro 2020 devait commencer le 12 juin avec plusieurs pays – de l’Irlande à l’Azerbaïdjan et de la Russie à l’Italie – accueillant des matchs. Le report d’un an est devenu l’option préférée de l’UEFA la semaine dernière.

Aucune date de reprise

Pourtant, on ne sait pas quand la crise de santé publique se calmera suffisamment pour que le football européen sorte de l’arrêt.

Le changement de dates permet d’effacer plusieurs semaines dans le calendrier encombré pour terminer les ligues et coupes nationales, en plus de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ouvrant la possibilité de terminer leurs saisons en été européen.

Nous pensons que le report de l’euro est le seul moyen de mettre fin aux ligues nationales et à toutes les coupes européennes, a déclaré Ceferin.

Le comité exécutif de l’UEFA a pris la décision après une téléconférence avec ses 55 associations membres.

La finale de l’euro attire généralement un public mondial de 300 millions de personnes, et le tournoi de 51 matchs a permis à l’UEFA de réaliser un bénéfice de 830 millions d’euros (921 millions de dollars) il y a quatre ans.

Le changement par rapport à l’Euro 2020 signifie un coût énorme pour l’UEFA, a déclaré Ceferin dans un communiqué.

Dans une interview ultérieure, Ceferin a calculé que le report coûterait des centaines de millions d’euros. L’UEFA a indiqué avoir des réserves de 574,8 millions d’euros (632 millions de dollars) dans ses comptes annuels publiés ce mois-ci.

Le fait de jouer en juin 2021 supprime les dates réservées pour d’autres engagements de l’équipe nationale pour lesquels l’UEFA avait déjà vendu des droits de diffusion et de parrainage.

La décision de mardi a été prise après des discussions intensives avec les associations membres de l’UEFA et les dirigeants de clubs.

La santé de toutes les personnes impliquées dans le football est une priorité, tout comme une pression supplémentaire inutile sur les services publics nationaux impliqués dans la conduite des matches, a expliqué l’UEFA.

La perturbation a suspendu les accords de droits de diffusion d’une valeur de centaines de millions de dollars et pourrait entraîner l’annulation de la saison 2019-2020 dans certaines compétitions.

Si la reprise de la saison est possible, l’UEFA a la possibilité de terminer la Ligue des champions et la Ligue Europa en jouant les quarts de finale et les demi-finales en un seul match, plutôt qu’en duels.

La finale de la Ligue des champions est prévue le 30 mai à Istanbul, mais la ville turque pourrait également accueillir les demi-finales dans un mini-tournoi à une date ultérieure. La dernière date disponible pour la finale sera le 27 juin.

Action coordonnée

Parallèlement, dans une action coordonnée, Conmebol a également reporté la Copa América d’un an, aux mêmes dates. Cela permettra à Lionel Messi, Neymar et à d’autres stars sud-américaines de jouer avec leurs clubs si la saison reprend.

Juin 2021 a été occupé par la finale de quatre équipes de l’UEFA Nations League, en plus du début de la première Coupe du monde des clubs à 24 équipes. Il devrait se tenir en Chine et compte huit clubs européens, bien qu’aucun sponsor ou chaîne de télévision n’ait encore été annoncé.

Dans un communiqué de la FIFA, Gianni Infantino s’est dit prêt à demander au gouvernement chinois et à sa fédération d’accepter un report de la Coupe du monde des clubs. Cela signifie que le tournoi pourrait être joué plus tard en 2021 ou au cours des deux prochaines années.

Les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar sont également attribuées pour juin 2021 dans la plupart des pays européens. Il n’y a actuellement aucun espace sur le calendrier pour les reprogrammer et serait très probablement considéré comme une réduction à l’ordre du jour.

Cependant, chaque coupure dans les matches des équipes nationales aura un impact sur les revenus des fédérations et les accords de transmission centralisés gérés par l’UEFA.

