Contre une Cordoue centrale qui a laissé de nombreux espaces tout au long du match, Boca Juniors a gagné à Santiago del Estero et a remporté une victoire de 4 à 0 avec un doublé de Carlos Tevez, un but d’Eduardo Salvio et le reste de Sebastián Villa en position avancée.

Ensuite, nous passons en revue les scores du “Xeneize” qui suit trois points de River avec neuf unités en jeu par la Super League 2019/20:

Esteban Andrada (7): Bon retour du gardien de départ de Boca: il a commencé avec des doutes, mais a immédiatement réagi et a eu trois arrêts clés pour garder l’arc à zéro, montrant également quand il devait jouer avec ses pieds. C’est un archer national, sans aucun doute.

Julio Buffarini (6): L’ancien San Lorenzo a approuvé: il a fermé sa zone et a attaqué avec discrétion. Gratuit, comme d’habitude.

Lisandro López (6): Il allait bien jusqu’à ce qu’il doive être remplacé par une blessure, quand il a fait la moyenne de la première moitié. Il faudra attendre pour connaître la gravité de l’affaire.

Carlos Izquierdoz (6): Comme toujours, leader de la défense et avec beaucoup de personnalité pour s’imposer à tous les croisements. Ce n’est pas exactement le parti qui a généré le plus de demandes.

Frank Fabra (6): Similaire à Buffarini: conforme à la marque et à l’attaque, rôle dans lequel le Colombien est généralement caractérisé.

Eduardo Salvio (7): Beaucoup mieux que lors des matchs précédents: il a montré toute sa hiérarchie dans le but qu’il a converti et a été incisif à chaque attaque d’équipe. Boca en a besoin de cette façon.

Jorman Campuzano (7): Un autre grand jeu du milieu de terrain central qui continue de se consolider en tant que starter. Il a couru, décollé et distribué. Completito

Pol Fernández (6): Son meilleur match depuis son retour à Boca. Actif, aidant Campuzano et aidant les grévistes, montrant en plus de son bon coup.

Villa Sébastien (7): Que ne pouvais-je pas jouer à Boca? Le Colombien est toujours au centre de ses contributions et de sa vitesse, en plus de marquer un but qui lui sert de confiance (il était hors-jeu, il faut le dire).

CARLOS TEVEZ (9): Personnalité incontestée du parti. Malgré avoir marqué un penalty, il a converti deux buts, assisté à Villa et commis une pénalité maximale. Sa meilleure performance depuis son retour de Chine.

Franco Soldano (6): Suprême première mi-temps, avec le sacrifice constant de presser sans relâche les défenseurs rivaux. Il ira avec l’épine de ne pas avoir pu se convertir, surtout parce qu’il a eu la chance de le faire grâce à une pénalité que le Russe Rodriguez contenait.

Junior Alonso (6): Il était très ferme pour rejeter toutes les expéditions rivales. Cela ne lui a pas coûté d’entrer par la banque. Il sera sûrement le propriétaire de la blessure de Lopez.

Ivan Marcone Il est entré dans le bon sens, sans risquer les passes et faire jouer l’équipe dans un match déjà réglé. Emanuel Reynoso Il ne pouvait pas prévaloir comme il le fait habituellement.