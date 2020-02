La division des poids lourds légers est un peu encombrée en ce moment derrière le champion Jon Jones. Corey Anderson et Jan Blachowicz essaient de prouver qu’ils appartiennent au sommet et pourraient bien mériter un coup de feu à la ceinture eux-mêmes. Mais pour l’un d’entre eux, cela deviendra plus une réalité à UFC Fight Night 167. Vous pouvez diffuser le combat UFC ce soir en direct sur ESPN +.

Anderson est sur une séquence de quatre victoires consécutives, remportant peut-être sa plus grande victoire sur son compatriote poids léger léger Glover Teixeira dans une décision prise lors de l’UFC Fight Night 134 en 2018. Une victoire sur le Blachowicz très bien classé pourrait avoir Anderson

Blachowicz recherchera une petite revanche après avoir perdu par décision d’Anderson à l’UFC 191 en 2015. Blachowicz est également fraîchement sorti d’une défaite par KO contre Thiago Santos lors de l’UFC Fight Night 145 qui l’a renvoyé dans la division. Cependant, une grande victoire sur Anderson capable pourrait le remettre dans le vif du sujet.

Ce sera un combat intrigant qui opposera Anderson, le plus catcheur, à un grand attaquant de Blachowicz. Il sera intéressant de voir si Anderson peut dépasser Blachowicz et l’emmener à volonté pour contrôler le combat comme la dernière fois. Ou si Blachowicz peut repousser les tentatives de démontage et décrocher de gros tirs pour mettre fin au combat plus tôt.

Vous ne pourrez regarder que l'UFC Fight Night 167 et d'autres événements UFC en direct sur ESPN +

Comment regarder UFC Fight Night 167:

Qui: Corey Anderson (13-4) contre Jan Blachowicz (25-8)

Quand: Samedi 15 février, 17 h 00 ET

Où: Santa Ana Star Center, Rio Rancho, Nouveau-Mexique

Flux UFC:

Diffusion en direct UFC: Regardez le combat de l'UFC ce soir sur ESPN +.

Carte principale (20 h HE)

Corey Anderson contre Jan Blachowicz – Poids lourd léger

Diego Sanchez contre Michel Pereira – Poids mi-moyen

Montana De La Rosa contre Mara Romero Borella – Poids mouche féminin

Brok Weaver contre Kazula Vargas – Léger

Rogerio Bontorin contre Ray Borg – Poids mouche

Lando Vannata vs. Yancy Medeiros – Léger

Préliminaires (17 h HE)

Tim Means contre Daniel Rodriguez – Poids mi-moyen

John Dodson contre Nathaniel Wood – poids coq

Jim Miller contre Scott Holtzman – Léger

Devin Clark vs Dequan Townsend – Poids lourd léger

Casey Kenney contre Merab Dvalishvili – poids coq

Macy Chiasson c. Shanna Young – Poids coq féminin

Mark De La Rosa contre Raulian Paiva – Poids mouche

