Corey Graves raconte une brillante histoire de Brock Lesnar jamais vue auparavant qui montre quel bon gars il est vraiment

Brock Lesnar a la réputation d’être une superstar de la WWE motivée par l’argent qui ne se soucie de rien d’autre que de ses résultats.

Mais il semble qu’il y ait de plus en plus d’histoires qui prouvent le contraire.

WWE

Brock Lesnar est entré dans le match du Royal Rumble au n ° 1 cette année

Une histoire a émergé à la fin de l’année dernière où la légende de la WWE Ric Flair et quelques autres, dont Hulk Hogan, ont rencontré des problèmes d’avion et Lesnar a décidé de passer avec son jet privé pour les récupérer.

S’exprimant sur un récent épisode de son podcast After the Bell, Corey Graves a maintenant parlé de sa rencontre avec Lesnar pour la première fois en 2015.

Ce qui est étrange à propos de cette nuit, c’est que RAW a été annulé à cause d’une tempête de neige.

«Cette nuit me tient à cœur parce que c’était la première fois que je rencontrais Brock Lesnar en personne. Je me suis retrouvé dans une salle de conférence assis à côté de lui, et il y eut un silence gênant. Aucun de nous ne se connaissait ni ne savait quoi penser les uns des autres, à part le fait que j’étais aussi terrifié par lui en personne que je l’avais été pendant des années à la télévision. Il en a été de même pour tout humain raisonnable dans cette situation: j’ai complimenté «The Beast» sur sa veste, ce qui a étonnamment conduit à un petit échange amusant. Une conversation avec Brock Lesnar, qui à ce moment précis, n’a pas décidé de me déchirer membre par membre. J’ai de la chance.”

Corey Graves est un commentateur sur SmackDown

Mais ce n’est pas seulement que le commentateur de SmackDown Graves a rencontré Lesnar, mais ce que Lesnar a fait pour toute l’équipe cette nuit-là.

Et des choses comme ça ont tendance à rester privées quand il s’agit de Lesnar.

«Le spectacle était très intéressant. Ils ont retransmis le match du Royal Rumble de la veille [and aired] quelques interviews dans les coulisses de Roman, Brock et bien d’autres, et prétendument, [the] maintenant, le champion de la WWE a payé une somme importante pour garder la barre grande ouverte pour que tout le monde puisse tirer le meilleur parti d’une situation de merde.

«J’ai, bien sûr, séjourné dans un hôtel complètement différent, mais cela m’a amené à trouver le seul établissement ouvert dans la pittoresque ville de Stamford, CT, où moi-même et les deux tiers de The Shield nous sommes assurés qu’aucune des bières dudit établissement ne restait sans surveillance. . Quelle journée. Toutes les mauvaises choses ne sont pas venues de cette tempête de neige: des souvenirs amusants, des moments amusants, mais espérons que RAW ne sera plus jamais annulé. “

Lesnar est présenté comme un mercenaire à l’écran, mais de plus en plus de preuves suggèrent qu’il n’est vraiment pas un méchant.

