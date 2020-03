Coronavirus «bloque» le classement ATP

La ATP Il a déjà pris une décision sur les conséquences du classement pour la suspension de la saison jusqu’au 7 juin prochain en raison du coronavirus. Enfin, le classement sera gelé “jusqu’à nouvel ordre” et les points ne seront pas automatiquement effacés comme cela avait été noté à l’origine avec la suspension du tournoi d’Indian Wells, le premier affecté par COVID-19. La même mesure sera prise dans le cas de la WTA.

Il n’y aura pas de mise à jour tous les lundis dans les classements ATP ou WTA. C’est la décision prise par les deux organisations après la nécessité de suspendre la saison sur les circuits masculin et féminin jusqu’au 7 juin. “Les classements FedEx ATP et WTA seront gelés pendant cette période et jusqu’à nouvel ordre”, Ils l’ont confirmé au moyen d’un communiqué dans lequel la suspension a également duré d’avril au 7 juin, le jour même de la finale de Roland Garros.

Au début, lorsque la suspension n’a affecté que le tournoi d’Indian Wells lorsqu’un cas positif de coronavirus a été confirmé dans la vallée de Coachella (Californie), il avait été dit que les points étaient soustraits comme si les joueurs ne s’étaient pas présentés, ce qui joueurs de tennis particulièrement blessés comme Dominic Thiem ou Rafa Nadal, champion et demi-finaliste, respectivement, en 2019 et ils ne pouvaient pas sauter sur la piste pour défendre les points gagnés alors.

Cependant, la nouvelle position laissera le classement figé pour les prochaines semaines, Novak Djokovic restera en tête de l’ATP y Ashleigh Barty de la WTA. Rafa Nadal restera numéro deux du classement à seulement 370 points derrière celle de Belgrade et Simona Halep, elle sera également la deuxième meilleure raquette dans le cas du circuit féminin.