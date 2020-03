Coronavirus bloque le football

La vie s’est arrêtée. Le ballon aussi. Et le football a entré une quarantaine sans date de sortie. Même si quelqu’un essaie de trouver un retour, la réalité est qu’en ce moment, c’est très incertain. Personne ne peut garantir que la balle roulera à nouveau en avril, mai, juin ou, directement, en septembre.

La Fédération s’engage à mettre fin à cette saison de quelque manière que ce soit, mais surtout à assurer la santé des footballeurs, Ligue il veut rejouer le plus tôt sera le mieux. C’est une chose secondaire de le faire avec ou sans public, bien que cela semble une utopie de voir le stade plein de fans en peu de temps.

La situation est très complexe, pour certains clubs dramatiques. Malgré le fait que la RFEF ait fait sa part pour tenter de faire en sorte que toutes les équipes puissent résister à cette crise et que leurs joueurs continuent de charger, l’ERTE n’arrête pas de se produire. Dans Second B vient l’un après l’autre, quelque chose à quoi on pouvait s’attendre, bien que ce à quoi nous n’étions pas préparés était de voir en tant qu’entités avec le muscle économique de Barcelone et de l’Atlético, ils les accueillent également garantir la viabilité du club. Pour le moment, le Real Madrid n’a pas encore annoncé ces mesures. L’économie des entités vacille et plus cette situation dure, plus il sera complexe de sortir du puits.

Argent, dates et footballeurs

D’un autre côté, il y a la question des dates. La réalité est qu’il n’y a pas de jour de retour. Personne ne peut le savoir pour le moment. Les hypothèses s’accumulent, mais ne vont pas au-delà. De simples hypothèses. Commencer en avril est pratiquement exclu. Commencer en mai serait idéal, bien qu’il ne puisse être garanti. Commencer en juin amènerait le football à la fin du mois de juillet, et à partir de ce mois, tout est encore plus complexe.

La fin de cette saison commencerait à être impossible avant août, il devrait donc être prolongé jusqu’en septembre, ce qui signifie retarder le prochain cours, où l’Eurocup se jouera cet été. Bref, la situation est très complexe et l’incertitude très grande.

Et puis il y a les artistes de cela. Les joueurs. Les entraîneurs physiques des clubs Ils ne se lassent pas de répéter qu’à leur retour à l’entraînement, ils devront faire une pré-saison. Minimum deux semaines de travail pour retrouver une forme physique complètement perdue après l’accouchement, malgré le fait que tous les joueurs travaillent à domicile. Des maisons qui ne sont pas toutes les mêmes et où tout le monde ne peut pas profiter d’une salle de gym personnelle entièrement équipée pour maintenir le tonus physique, car Le concurrentiel a disparu avec l’arrivée de ce fichu virus.

Finalement, le football est en quarantaine et personne ne sait combien de temps il durera. Tout comme la vie de tous les citoyens. Attendre la fin de ce cauchemar et prier pour qu’il soit le plus rapide possible est la seule chose qui reste aux clubs et aux organisateurs.