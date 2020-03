Coronavirus: Dani Parejo fente pour avoir fermé Mestalla pour Covid-19

Le coronavirus inquiète le monde entier. L’épidémie s’étend à un rythme très élevé et semble aujourd’hui incontrôlable. L’un des pays les plus touchés par le virus est l’Italie, et plus particulièrement la zone nord. En fait, le gouvernement a décrété ce dimanche et jusqu’au 3 avril l’isolement de 16 millions de personnes. Les conséquences de tout cela concernent également le sport. Sans aller plus loin, le Valence-Atalanta de retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions Il va jouer à huis clos comme une mesure préventive décrétée par le ministère de la Santé de la Generalitat, quelque chose qui n’a rien aimé Dani Parejo.

Le club en tant que tel n’a pas statué sur la question de manière officielle, mais cela a été fait par le capitaine Che, qui juge injuste que Mestalla ferme mardi la chaux et la chanson pour ce duel contre l’équipe de Bergame, ville de la région de Lombardie Le footballeur de Valence est également préoccupé par l’expansion du coronavirus, mais ne comprend pas les mesures qui sont prises à cet égard: «Je suis le premier qui s’inquiète de cette crise, le premier qui ne veut pas qu’il y ait une seule contagion de plus en plus victime Je souhaite que ce soit un mauvais rêve. Mais ce n’est pas le cas. Et pour ça aussi Je suis le premier à être indigné quand il voit que les mesures adoptées ne sont pas cohérentes. Je ne comprends pas comment une crise mondiale peut être gérée en Espagne selon la communauté dans laquelle vous vivez ».

Griefs comparatifs

«Je ne suis pas un expert, encore moins, mais par pur bon sens Je ne comprends pas comment je peux traverser Valence avec des milliers de personnes dans la rue pour célébrer les Fallas que ma famille et moi aimons, comment prendre un membre de la famille à l’aéroport où arrivent des centaines de vols de la moitié du monde, comment regarder à la télévision des dizaines d’événements sportifs, solidaires ou culturels dans lesquels ils se rassemblent des milliers de fans … et pourtant, nous, le Valencia CF, ne pourrons pas jouer le match le plus important de la saison devant nos équipes », ajoute Parejo dans une lettre publiée sur leurs réseaux sociaux.

Le capitaine qui insiste sur le fait que le match, dans lequel Valence doit revenir 4-1 du match aller pour passer le tour, devrait être joué à Mestalla: “Cela n’a pas de sens. Nous ne pouvons laisser les intérêts politiques ou économiques primer sur la santé de la population. Si le match contre Atalanta est dangereux, les grandes agglomérations qui vivent ces jours-ci dans la rue le sont encore plus pour diverses raisons. S’il est dangereux pour les gens de se rassembler à Mestalla, il l’est aussi au Parc des Princes, à Anfield, à la Red Bull Arena, à l’Etihad, au Camp Nou, à l’Allianz de Turin et à celui de Munich. Chaque fois que nous sautons sur l’herbe, nous laissons notre peau sur le bouclier et maintenant nous ne resterons pas les bras croisés pendant que d’autres le piétineront.

