Coronavirus dans les Asturies: comment courir en toute sécurité?

Le samedi permettra des sports individuels pour la première fois depuis l’état d’alarme et de confinement dû à la pandémie de coronavirus.. Beaucoup attendent avec impatience que ce jour revienne et recommence à courir. Tous doivent tenir compte de quatre clés qui leur permettront de le faire en toute confiance, à la fois pour ne pas contracter le coronavirus ou pour ne pas infecter d’autres personnes au cas où ils le porteraient sans le savoir.(Si vous avez des doutes ou vous sentez mal, vous devez rester à la maison).

1. C’est plus queil est recommandé de porter un masque en courant, même si c’est un peu inconfortable. Le type de masque à porter est le masquechirurgical, qui est léger et comporte quatre couches. C’est un masque non pas pour éviter la contagion mais pour ne pas infecter les autres. Vous devez être conscient qu’il sera mouillé et peut être quelque peu inconfortable à mesure que l’effort et la sueur de la pratique sportive augmentent, mais il est important de le porter.

2. Il est également important de portergants en latex, ce qui nous empêchera de toucher à tout ce qui peut être contaminé lors de la pratique sportive, ainsi que de contaminer le mobilier urbain ou de parc par lequel nous pouvons passer.

3. Plusieurs études sont en cours et toutes concluent qu’il est conseillé d’augmenter la distance sociale lors de la course.Une distance appropriée est de 10 mètres entre le coureur et le coureur. Il est également important que vous coïncidiez avec quelqu’un,en plus de garder cette distance10 mètres,ne restez pas dans un seul fichier, c’est-à-dire ne vous laissez pas distancer. Il est préférable de mettre chacun de côté.

4. Enfin,vous devez être très prudent lorsque vous rentrez chez vous et enlever les vêtements avec lesquels vous avez couru. Le premier doit être les pantoufles, que nous laisserons à la porte de la maison pour un nettoyage en profondeur ultérieur. Les vêtements utilisés doivent être lavés à une température de 60 degrés et, comme à d’autres occasions, les gants doivent être enlevés sans toucher l’extérieur et le masque afin que la partie qui pourrait être contaminée ne frotte pas la peau.

En suivant ces quatre conseils, la pratique sportive, en l’occurrence la course à pied, peut se faire avec une très large marge de sécurité.

