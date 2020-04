Coronavirus dans les Asturies: la Fédération ne parvient pas à un accord avec les clubs sur l’annulation du LEB Gold, où Oviedo Basketball est en compétition

La Fédération espagnole de basket-ball et les clubs LEB Oro, parmi lesquels la Liberbank Oviedo Basketball,ils ont eu une réunion aujourd’hui, à laquelle Jorge Garbajosa, président de la Fédération, n’a pas assisté, au cours de laquelle ils ont cherché à prendre des décisions sur l’avenir immédiat de la compétition, ce qui n’est pas arrivé. La principale pierre d’achoppement réside dans la façon dont les promotions à l’ABC doivent être décidées.

Il ne fait aucun doute que la ligue d’or LEB régulière va être annulée, car il semble difficile de réunir à nouveau les équipes et, en outre, il est difficile de prévoir quand il sera possible de retourner à la compétition en toute sécurité.Une autre chose différente est la possibilité de jouer une compétition dans laquelle les deux spots de promotion sont décidés. Il existe une divergence entre ceux qui souhaitent que les promotions soient automatiques (il semble évident que ce sont les deux premiers finisseurs, Valladolid et Gipuzkoa, qui seraient les bénéficiaires de cette mesure) et ceux qui parient sur l’organisation d’un certain type de tournoi parmi les premiers classés pour déterminer ces deux endroits.

Dans le cas d’Oviedo Basketball, sa position dans le classement, avant-dernier, en déclin, signifie que son objectif principal est qu’il n’y ait pas de baisse au LEB Plata ou qu’au moins cela ne soit pas décidé par le classement actuel, ce qui semble tout à fait réalisable.. L’ACB a déjà conclu un accord pour tenter de contester le titre parmi les douze premiers. La plus haute compétition de basket-ball d’Espagne a également misé sur aucune baisse cette saison. Ce pari de l’ACB affecte également le LEB Gold car, bien qu’il n’y ait pas de baisse de l’ACB, la porte n’est pas fermée à la promotion de la deuxième catégorie à la première.

Ces informations permettront aux clubs de parvenir enfin à un accord jeudi prochain, le jour où ils ont été convoqués pour discuter à nouveau de la question.On ne sait toujours pas si cette fois-ci ils auront la présence de Jorge Garbajosa et si la Fédération proposera un type de plan pour terminer la saison de l’une de ses principales compétitions (la plus importante avec la Ligue des femmes) de la meilleure façon possible. .Pour le moment, les clubs qui le composent restent incertains quant à un avenir incertain pour le sport du panier.

.