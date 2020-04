Coronavirus dans les Asturies: la Fédération propose qu’il n’y ait pas de diminution des deuxième, troisième et féminin

Luis Rubiales a envoyé aux fédérations territoriales son modèle pour terminer la compétition en compétitions non professionnelles:Deuxième B, troisième, soccer féminin, futsal et soccer pour les jeunes. La proposition essaie de satisfaire tous les clubs, avec l’espoir que les promotions se joueront dans des manches d’un match et que toutes les diminutions de catégories seront annulées. Tout cela après la pause qui a dû être décrétée dans tout le football par le COVID-19.

La Fédération déclare dans sa déclaration qu ‘”un mécanisme de promotion express serait développé par le biais d’un système de play-offs à parti unique, de préférence avec un système de concentration, afin de garantir, au moins,le même nombre de promotions que prévu au début du concoursEt il ajoute qu’il n’y aurait pas de baisse et que “les mécanismes appropriés seraient mis en œuvre pour augmenter le nombre d’équipes par groupe ou la création de nouveaux groupes avec une validité maximale de trois ou quatre saisons jusqu’à ce que la restructuration pertinente soit entreprise de manière planifiée”.

Enfin, la Fédération laisse la porte ouverte pour appliquer un autre modèle dans les catégories inférieures: “Concernant les catégories inférieuresouvre également le débat sur le modèle idéal pour l’achèvement des compétitionsà partir d’une prémisse qui est au-dessus des compétitions telles que les études des footballeurs et de leur santé et celle de leurs familles, donnant une option s’ils acceptent de mettre fin aux compétitions. “

Il s’agit de l’une des premières décisions qui ont été prises pour trouver une solution au calendrier de la pandémie de coronavirus.

