Coronavirus dans les Asturies: la jeune Candela écrit au basket: “Tu me manques tellement”

Le sport s’est arrêté pour tout le monde à cause de la pandémie de coronavirus.Non seulement les équipes des grandes ligues vues à la télévision et qui ont le meilleur de leurs sports respectifs ont dû rester à la maison. Derrièrebeaucoup d’enfants et de jeunes pour qui leur sport favori était une partie très importante de leur vie ont dû stocker leur équipementet restent confinés à leur domicile.

L’une de ces jeunes femmes estBougie, qui fait partie d’Infantil B delLiberbank Oviedo Basketball. La jeune femme a voulu dédier une lettre au sport du panier que le club auquel elle appartient voulait partager avec ses fans via le réseau socialTwitter:

Notre joueur Candela, d’Infantil B, nous remet cette lettre dédiée au basket-ball et que nous aimerions partager avec vous tous.

“Cher Basketball ?? Tu me manques tellement …” # YoMeQuedoEnCasa #ElOCBSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/LjPX2vXjs9

– Oviedo Basketball Club (@oviedocb) 14 avril 2020

Candela reconnaît qu’elle manque tellement le basket-ball parce que c’est “très important pour elle”.Et il raisonne: “Grâce à vous, j’ai rencontré des gens incroyables de différents endroits. Vous m’avez donné envie de réaliser quelque chose dans le futur, grâce à vous j’ai beaucoup voyagé, vous m’avez aussi fait vivre des expériences inoubliables, j’ai appris à emballer à temps record, et surtout, vous m’avez fait apprendre beaucoup de choses. “

