Coronavirus dans les Asturies: le club Los Cuervos de Pravia verse 1 800 euros aux enchères caritatives pour le maillot national de Saúl Craviotto

Le champion olympique Saúl Craviotto, l’un des plus grands athlètes du pays, avait fait don d’un de ses maillots de l’équipe nationale espagnole au projet“Cette médaille est à vous”, initiative des athlètes espagnols les meilleurs et les plus honorés dans le but de récolter des fonds pour la Croix-Rouge espagnole dans le cadre de “Notre meilleure victoire”dans la lutte contre la pandémie deCOVID-19. À la fin hierLe Los Cuervos de Pravia Club a réussi à obtenir cette chemise, qui sera probablement le porte-étendard des Jeux olympiques de Tokyo-2021, en déboursant 1800 euros,l’argent qui a été versé par les canoteurs de l’entité de canotage.

“Saúl est un exemple pour nous en tant qu’athlète, mais surtout en tant que personne, car toutes les valeurs que nous essayons d’inculquer à nos jeunes athlètes se reflètent en lui”, soulignent-ils du Club Los Cuervos, l’entité qui présideDiego Cuervo Menes. Le 28 mars, ce même club avait déjà mené une série d’initiatives de solidarité pour ses voisins au sein du conseil de Pravia.Lorsque tout cela se produit, Craviotto contactera Pravia pour livrer personnellement le maillot mis aux enchères à l’entité sportive.

L’une des premières décisions prises par le Los Cuervos Club a été d’exempter la publicité desles collaborateurs de l’entité en cette année 2020, soit 14 000 euros.“Ils sont un élément fondamental du club et sans leur aide désintéressée notre activité serait impossible à soutenir, c’est pourquoi nous voulons que ce petit geste remercie le commerce, l’hôtellerie et les petites entreprises de notre ville pour leur aide et comme signe à tous nos voisins qui, avec de petites actions, peuvent aider à revitaliser l’économie de notre conseil lorsque cela se produit. “En outre, ils ont également mis à la disposition du conseil municipal les deux camionnettes pour ce qu’ils jugent approprié pendant la durée de la situation.

