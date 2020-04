Coronavirus dans les Asturies: le LEB Gold, où le Oviedo Basketball participe, est sur le point d’être annulé

La Fédération espagnole de basket-ball a tenu aujourd’hui une réunion avec les clubs LEB Oro, une compétition à laquelle participe la Liberbank Oviedo Basketball. C’est une première approche avant lundi, lors d’une nouvelle réunion, quelques décisions finales sont déjà prises avant l’arrêt de la compétition pour la pandémie de coronavirus. Même comme ça,Tout indique que la deuxième compétition la plus importante du basket-ball espagnol va être annulée.

L’OCB était actuellement l’avant-dernier, en baisse, il a donc un intérêt particulier à savoir ce qui se passera avec les promotions et les descentes.Il semble y avoir un certain consensus parmi toutes les parties que la saison se terminera sans déclin.En premier lieu parce que la saison n’est pas terminée, mais aussi parce qu’on ne sait pas dans quelles conditions les clubs seront à la fin de la saison sur le plan économique et, en plus,On ne sait pas non plus s’il y aura des déclins dans l’ABC.

D’un autre côté,la Fédération laisse ouverte la possibilité que les équipes en mesure de monter à l’ACB chercher une formule pour décider comment déterminer comment les deux sièges en jeu sont occupéset qu’une sorte d’accord peut être trouvé sur une formule pour organiser une compétition qui détermine quelles deux équipes passeront à la catégorie la plus élevée.

Les clubs doivent remplir un formulaire avec quelques questions que lIl a été soulevé de la Fédération espagnoleEt il y aura une réunion lundi au cours de laquelle certaines décisions finales seront probablement déjà prises et dont l’une semble plus évidente est l’annulation de la saison.

