Coronavirus dans les Asturies: une équipe de jeunes d’Oviedo Basketball: “Je promets de ne pas abandonner, de continuer à travailler pour devenir plus fort”

Les réseaux sociaux sont la seule consolation que les joueurs, entraîneurs et fans de Liberbank Oviedo BasketballIls doivent supporter tout ce temps sans pouvoir profiter de leur passion pour le basket-ball à cause de la crise de santé des coronavirus. Si il y a quelques jours, Candela, l’une des équipes de jeunes du club, lui a envoyé une lettre émotionnelle au basket-ball, c’est maintenant Claudia, du cadet A, qui a écrit une autre lettre émotionnelle au sport qu’il aime tant:

Aujourd’hui, nous nous réveillons avec une nouvelle lettre de notre joueuse Claudia, du cadet A, où elle nous raconte ce qui manque au basket … Sixième week-end de confinement et nous continuons à nous battre pour y mettre fin le plus tôt possible ???????? # YoMeQuedoEnCasa #ElOCBSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/7lFHoedT8F – Oviedo Basketball Club (@oviedocb) 18 avril 2020

Il y reconnaît qu’il ne peut pas arrêter de penser que“Si rien de tout cela n’était arrivé, en ce moment je jouerais, m’entraînerais ou simplement dans les vestiaires avec tout le monde, avec toute l’équipe”. Il attribue également le basket-ball à lui avoir appris à se lever et à “continuer à travailler”. Par conséquent, il fait une promesse au sport qu’il aime tant: “Je promets de ne pas abandonner, je continuerai à travailler pour devenir plus fort et atteindre tous ces buts et objectifs, nous avons encore un long chemin à parcourir”, ajoute-t-il. En terminant, il insiste pour remercier le basket-ball d’avoir rencontré des gens qu’il dit aimer beaucoup.

Un autre des joueurs de l’OCB des catégories inférieures, également un cadet, a donné son imagination pour essayer de l’encourager, dans ce cas à tous les entraîneurs du club. Je l’ai fait avec un collage original dans lequel aucun détail ne manque.

La joueuse cadette, Nuria, souhaite envoyer un message d’encouragement à tous les entraîneurs de l’équipe de jeunes OCB avec ce magnifique collage. Merci beaucoup Nuria !! ???? # YoMeQuedoEnCasa #ElOCBSeQuedaEnCasa pic.twitter.com/kCjhYtQYeh – Oviedo Basketball Club (@oviedocb) 17 avril 2020

Le club,pour sa part, il a voulu donner un peu de joie à ses fans en accrochant le dernier match qui a eu lieu à Pumarínavant la pause due à la crise sanitaire des coronavirus, la dernière jouée à ce jour par l’OCB, qui s’est conclue par une importante victoire contre Leyma Coruña. Ils ont accompagné l’émission avec les tweets publiés ce jour-là commentant le match.

