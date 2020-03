Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: «injuste» pour refuser le titre de Liverpool, succès en Ligue nationale, les as des Wolves coupent les tests positifs, F1 annule le GP néerlandais

Dernières nouvelles sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport…

Liverpool s’apprête à être sacré champion, Leeds et West Brom obtiendront une promotion – un «plan» de Premier League émerge

Le chef de West Ham, Karren Brady, déclare que la campagne de Premier League devrait être déclarée nulle et non avenue

Le chef de la FA, Greg Clarke, a déclaré à la Premier League que cette saison NE PEUT PAS être terminée en raison d’une épidémie de coronavirus

Premier League et EFL SUSPENDUS au milieu d’une pandémie de coronavirus, tous les footballeurs professionnels en Angleterre étant suspendus jusqu’en avril

Les rencontres de la Ligue des champions et de la Ligue Europa prévues pour la semaine prochaine sont annulées, l’Euro 2020 pourrait être reporté à l’été prochain

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de saison de F1 ce week-end a été annulé, la saison devrait commencer en juin

La saison de la NBA a été suspendue indéfiniment après que deux joueurs de l’Utah Jazz se soient révélés positifs

Les joueurs de cricket de l’Angleterre se retirent de la tournée au Sri Lanka

Les matchs des Six Nations prévus ce week-end ont tous été annulés, le Pays de Galles contre l’Écosse étant le dernier match

L’ATP a annoncé une suspension de six semaines de la tournée des hommes

Golf’s Masters reporté et tous les événements annulés jusqu’en avril au moins

