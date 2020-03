Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: la Premier League «reprendra en juin» avec tous les matchs à huis clos, le Comité international olympique fixe la date limite finale pour les Jeux d’été

Nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport et comment les clubs du monde entier réagissent…

Comment la Premier League prévoit de terminer la saison et de commencer la campagne 2020/21 à temps

Le football professionnel en Angleterre reporté au moins jusqu’au 30 avril

Rugby Football Union annule la saison 2019/20 pour tous les matchs de rugby à domicile en-dessous de la Premiership en Angleterre en raison de la crise des coronavirus

Aucun cricket professionnel ne sera joué en Angleterre et au Pays de Galles avant le 28 mai, a annoncé la BCE.

L’UEFA a reporté l’Euro 2020 à l’été prochain

Gros don de Liverpool, générosité de Chelsea et promesse de salaire de 1 million de livres sterling de Manchester United – Les clubs de Premier League ont fait de bonnes actions alors que la pandémie de coronavirus se poursuit

Tous les événements annulés en raison d’un coronavirus, y compris la Premier League, l’EFL, les Masters du golf, la boxe et la tournée de cricket en Angleterre

