Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: la Premier League se réunira jeudi, l’EFL promet 50 millions de livres sterling aux clubs en difficulté

Les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa auraient été prévues au mois de juin

L’UEFA n’a pas demandé aux ligues et aux clubs une compensation pour le retard de l’Euro 2020

Blaise Matuidi devient le deuxième joueur de la Juventus à tester positif pour le coronavirus

L’UEFA a reporté l’Euro 2020 à l’été prochain

Tous les événements annulés en raison d’un coronavirus, y compris la Premier League, l’EFL, les Masters du golf, la boxe et la tournée de cricket en Angleterre

French Open repoussé jusqu’en septembre, mais déplacé à une semaine seulement après l’US Open

Le British Boxing Board annule tous les spectacles publics jusqu’à nouvel ordre, examinera les combats à huis clos

Le Grand National 2020 a été annulé

Les saisons de l’union de rugby et de la ligue de rugby ont été suspendues

La WWE confirme que WrestleMania 36 est allumé le 5 avril – mais au Performance Center sans fans

Le geste brillant de Chelsea signifie que le personnel du NHS peut utiliser le Millennium Hotel à Stamford Bridge pendant la crise des coronavirus

