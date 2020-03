Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: les clubs de Premier League dans le NHS promettent des billets, Guardiola, Messi et Ronaldo font de gros dons

Nous vous apporterons toutes les dernières mises à jour sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport et comment les clubs et les sportifs du monde entier réagissent…

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, fait un don de 920 000 £ pour lutter contre la pandémie de coronavirus en Espagne

La légende de Tottenham, Clive Allen, révèle sur talkSPORT qu’il a souffert d’un coronavirus mortel et exhorte le public à suivre les directives

L’ancien ailier de Manchester United, Ashley Young, partage des conseils sur le coronavirus après le verrouillage en Italie

Le capitaine de Bournemouth, Simon Francis, a déclaré que les stars de la Premier League suivraient l’exemple du Bayern Munich et renonceraient aux salaires pour lutter contre le coronavirus

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 reportés à l’année prochaine, selon le Premier ministre japonais

Les finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa officiellement reportées par l’UEFA sans nouvelle date fixée

“Restez à la maison et sauvez des vies” – Arsenal dit aux joueurs de NE PAS reprendre l’entraînement après 14 jours d’auto-isolement

Comment la Premier League prévoit de terminer la saison et de commencer la campagne 2020/21 à temps

Le football professionnel en Angleterre reporté au moins jusqu’au 30 avril

Tous les événements annulés en raison d’un coronavirus, y compris la Premier League, l’EFL, les Masters du golf, la boxe et la tournée de cricket en Angleterre

