Coronavirus dans les mises à jour en direct sur le sport: l’UEFA confirme que l’Euro 2020 est passé à 2021, tous les spectacles de boxe publics en Grande-Bretagne annulés et plus

Toutes les dernières mises à jour sur la façon dont l’épidémie de coronavirus affecte le sport…

L’UEFA a reporté l’Euro 2020 à l’été prochain

Tous les événements annulés en raison d’un coronavirus, y compris la Premier League, l’EFL, les Masters du golf, la boxe et la tournée de cricket en Angleterre

French Open repoussé jusqu’en septembre, mais déplacé à une semaine seulement après l’US Open

Le British Boxing Board annule tous les spectacles publics jusqu’à nouvel ordre, examinera les combats à huis clos

Le Grand National 2020 a été annulé

Les saisons de l’union de rugby et de la ligue de rugby ont été suspendues

Liverpool s’apprête à être sacré champion, Leeds et West Brom obtiendront une promotion – Un «plan» de Premier League émerge

La WWE confirme que WrestleMania 36 est allumé le 5 avril – mais au Performance Center sans fans

